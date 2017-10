2e débat des candidats à la mairie de Québec: le bulletin de nos experts

Photo d'archives Stevens LeBlanc

Régis Labeaume

J’ai trouvé que le maire sortant avait beaucoup misé sur son bilan, comme si ça pouvait suffire. J’ai trouvé qu’il avait un ton paternaliste, un peu condescendant. Il semble tenir pour acquis son électorat dans son discours. Il est peut-être convaincu qu’au niveau des gens d’affaires, il a un bon bilan, un bilan suffisant pour aller chercher leur vote. Il a mis des idées de l’avant, mais rien de précis. Le ton m’a dérangé.

6.5/10

Jean-François Gosselin

J’ai été très critique avec M. Gosselin. Mais là, il a très bien fait. J’ai beaucoup aimé qu’il donne des exemples concrets. Lorsqu’il dit qu’il a parlé à une citoyenne, je trouve que ça lui donne un aspect de proximité, qu’il est à l’écoute de la population. Il a donné des exemples que les gens d’affaires connaissent, comme l’objectif de balancer un budget. Encore des attaques, mais il était plus posé. Il avait l’air organisé.

9/10

Anne Guérette

Elle a mieux pris sa place. Mais, ce qui m’a dérangée, c’est que l’on sentait la préparation avec des formules creuses et galvaudées. Des phrases apprises par cœur. Elle est à l’hôtel de ville depuis dix ans et elle devrait pouvoir parler de ses engagements et des projets de la Ville avec beaucoup plus de naturel. Je sentais moins la sincérité. Ses idées étaient toutefois bien expliquées. La formule l’a favorisée. Elle a plus de chances de s’exprimer.

7/10

Photo d'archives Stevens LeBlanc

Régis Labeaume

Il a été pédagogue et vulgarisateur. Chaque fois qu’il parlait de sa vision et de sa compréhension des grands enjeux, il était en mesure de vulgariser. Il parle toujours des citoyens dans son discours. Il pense à sa communauté. Il dit pourquoi les gens aiment vivre à Québec. Il axe son discours sur les citoyens et les électeurs. Il était au courant de ses dossiers. L’envers, c’est qu’il s’assoie sur son bilan. On sent qu’il a hâte que ça se termine. Il est passif.

7/10

Jean-François Gosselin

Très concret. Il était aiguisé et plus posé. Il est entré en matière avec décorum. Il a été le seul à saluer la salle et ses adversaires. Il était juste. Par contre, il a été sarcastique à outrance. Être sarcastique occasionnellement, ça fait sourire. Il était à l’aise dans la communauté des gens affaires. Mais, à outrance, ça devient exagéré. Et, aussi, il a tendance à niveler l’argumentaire vers le bas avec des formules simplistes.

7.5/10

Anne Guérette

Elle s’est beaucoup affirmée. Elle était bien préparée. Plus la campagne avance et plus elle maîtrise son propos et son contenu. Elle était affirmée et convaincante. Par contre, elle a été figurante sur certains thèmes comme pour le transport interurbain, où son propos manquait de conviction. Elle a fait le meilleur coup en disant que Régis Labeaume c’était la ville d’un seul homme et que Jean-François Gosselin c’était la ville d’un seul projet.

8/10

Photo d'archives Stevens LeBlanc

Régis Labeaume

Régis Labeaume recentre le débat sur des sujets qui font consensus. Il mise sur son bilan, en réitérant que la ville va bien et que nous devons continuer dans le bon sens. Par contre, on ne le reconnaît pas encore. Est-ce que sa stratégie d’être plus effacé et plus calme va rapporter ? On va le savoir le 5 novembre. C’est certain que ça fait partie d’une stratégie de ne pas s’emporter. Mais, il est méconnaissable.

7/10

Jean-François Gosselin

Il s’est encore positionné comme la personne du changement, comme l’alternative. Toutefois, il nous a parlé de son plan sans grandes explications. Il dit qu’il a un plan, mais il va devoir s’ouvrir sur d’autres thèmes sur le plan économique. Ç’a été plus ardu sur l’économie. Il a cependant été plus respectueux. Il avait un meilleur ton et son langage corporel était beaucoup mieux.

7/10

Anne Guérette

Elle est la gagnante. Elle n’était pas dans son monde et son univers avec le milieu économique, mais elle a marqué des points. Elle a super bien performé. Elle a été très à l’aise. Elle a parlé de son plan et l’a bien positionné. Elle a bien expliqué ses enjeux sur chacun des thèmes. Elle a montré de l’humour et elle avait de très bonnes lignes d’attaque. Elle avait de bonnes explications claires. Elle a été bonne.

8/10