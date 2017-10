7 destinations idéales pour le mois de novembre

Vous commencez à déprimer aussitôt que votre dernier party d’Halloween est terminé? Vous trouvez que novembre est un mois difficile et décourageant?

Si une journée au spa ne suffit pas pour vous remettre sur le piton, peut-être que ces destinations le feront!

1. La NOUVELLE-ZÉLANDE

Un voyage à l’autre bout du monde: quoi de mieux pour fuir la grisaille? À vous les paysages à la Seigneur des anneaux et les mystères de la culture maorie!

UNSPLASH @ Felix Lam

Pourquoi novembre? Parce que c’est juste avant la haute saison (et ses prix gonflés) et que la température printanière est agréable à peu près partout.

UNSPLASH @ Felix Lam

2. LOS ANGELES et la côte californienne

Un peu de paillettes, beaucoup d’air marin et un excès de bars à jus: voilà ce qu’il vous faut pour combattre la déprime.

UNSPLASH @ Shanna Camilleri

La côte sud californienne est particulièrement agréable en novembre avec des maximums au-dessus des 20°C, beaucoup de soleil et des aubaines. Los Angeles, Hollywood, Venice Beach, Malibu, Santa Monica... vous pourrez découvrir des classiques!

UNSPLASH @ Marion Michele

3. Le CAMBODGE

Vous rêvez de l’Asie du Sud-Est? Les temples d’Angkor font partie de votre bucket list ?

UNSPLASH @ Jordi Ganduxe

Selon Rough Guides, les mois de novembre à février offrent une température idéale pour explorer le Cambodge, car il fait assez frais pour visiter les temples, mais assez chaud pour profiter aussi des destinations balnéaires.

UNSPLASH @ Lukasz Maznica

4. Le NICARAGUA, côté Pacifique

Un peu de surf à San Juan del Sur, une descente en luge sur le dos du volcan Cerro Negro, une visite de la ville coloniale de Granada et la découverte de la fameuse île Ompete: voilà qui devrait occuper votre mois!

UNSPLASH @ Paul Biondi

Selon Cheapflights.ca, les billets pour Managua sont 26 % plus bas ce mois-ci et, selon Lonely Planet, novembre a ses avantages: les pluies d’automne cessent tranquillement et la nature est luxuriante.

UNSPLASH @ Hermes Rivera

5. La BARBADE

Elle est connue pour ses plages de sable rose, pour sa capitale, Bridgetown, inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO et elle se décrit comme la capitale culinaire des Caraïbes.

UNSPLASH @ Carson Smith

C’est vrai que novembre correspond à la fin de la saison des ouragans, mais la Barbade est généralement épargnée en raison de sa position géographique et il y fait beau à l’année. Si vous êtes prêts à courir le risque, vous bénéficierez de prix plus avantageux qu’en plein hiver. On trouve des billets d’avion autour de 500 $ en ce moment sur certains comparateurs de vols!

UNSPLASH @ Erik Odiin

6. LA NOUVELLE-ORLÉANS en Louisiane

Grâce aux charmes historiques du French Quarter, aux remous du Mississippi, aux magasins de vaudou et aux clubs de jazz à tous les coins de rue, La Nouvelle-Orléans a une aura bien particulière.

UNSPLASH @ Nathan Bingle

Novembre ne correspond pas au fameux Mardi gras, mais c’est un bon moment pour découvrir cette ville de Louisiane et les bayous environnants, car la chaleur est modérée.

UNSPLASH @ Susan Yin

7. LE CAP, en Afrique du Sud

Novembre fait partie des mois où tout est moins cher, moins chaud et moins bondé à Cape Town. Ville de nature (avec l’océan et le fameux Table Mountain National Park), Le Cap est aussi une ville d’art et de design.

UNSPLASH @ Tim Johnson

Les vignobles vous attendent dans les environs et, si vous y tenez, vous pourrez prendre un vol intérieur et aller faire un safari au Kruger National Park.