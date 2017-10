Amazon veut livrer chez vous, même quand vous n’êtes pas là

Le géant du commerce en ligne Amazon a lancé mercredi aux États-Unis une serrure connectée commandée à distance qui permet aux livreurs de déposer les colis à l’intérieur du domicile même si leur destinataire est absent.

«Amazon Key («clé», en anglais) permet aux clients d’avoir leurs colis livrés en toute sécurité chez eux sans avoir besoin d’être présents», fait valoir le géant technologique, qui commercialise ce produit dans 37 localités américaines, à partir de 250 dollars.

Il sera disponible à partir du 8 novembre.

Avec cette serrure connectée, vendue avec une caméra «de sécurité», les clients peuvent, via une application dédiée, «suivre leur livraison grâce à des notifications en temps réel et assister à la livraison en direct ou en différé» via une vidéo sur leur smartphone», poursuit Amazon.

Concrètement, «à chaque fois qu’un chauffeur-livreur demande l’accès au domicile d’un client, Amazon vérifie que le bon chauffeur est à la bonne adresse, à l’heure prévue, grâce à un protocole d’authentification crypté», dit encore le groupe de Seattle.

Une fois ces conditions remplies, la caméra placée dans le logement commence à enregistrer et la porte est déverrouillée. «Ni clés ni codes d’accès ne sont jamais fournis aux livreurs», insiste encore Amazon.

Aux États-Unis, il est fréquent de voir les colis laissés sur le pas de porte des maisons ou des immeubles par les livreurs.

L’Amazon Key peut aussi servir à laisser entrer «famille et amis», dit encore le groupe.

«Dans les mois qui viennent», les clients pourront aussi programmer diverses visites (ménage, garde d’animaux... ) grâce à des partenariats avec des entreprises de services à domicile, indique Amazon.

Ce service est réservé aux clients Prime d’Amazon, c’est-à-dire payant un abonnement leur donnant accès à des contenus numériques (films et séries, musique, livres...) et à la livraison gratuite des commandes.

Amazon cherche en permanence à trouver de nouvelles façons de livrer ses clients, par exemple en plaçant des casiers à code dans des magasins et même dans des halls d’immeubles. Le groupe teste aussi des livraisons par drones.

Plusieurs entreprises commercialisent déjà serrures et caméras connectées. Nest, filiale d’Alphabet (Google) a sorti récemment lui aussi un système similaire.