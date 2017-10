Centre de biométhanisation: Guérette décrèterait un moratoire

Si elle devait être élue à la tête de la Ville de Québec, Anne Guérette décrèterait un moratoire de six mois à un an sur le projet «surdimensionné» de Centre de biométhanisation à 98,5 millions$.

C’est l’engagement pris par la chef de Démocratie Québec (DQ) mercredi après-midi, en point de presse. «Il y a beaucoup de questions. L’usine qui est prévue en ce moment est surdimensionnée», a-t-elle soutenu.

Tout d’abord, Mme Guérette a évoqué l’obligation pour les citoyens de se doter de trois sacs de couleurs et de gabarits différents. «Est-ce que ce sont les citoyens qui vont les acheter? Est-ce que Ville qui va les fournir? Combien ça va coûter? On le sait pas», a-t-elle déploré.

La candidate à la mairie a ajouté «qu’on va tout embarquer ça dans un même bac. Un camion va tout ramasser. On ne pourra pas faire autant de compression que quand on met juste des déchets. Est-ce qu’on va être obligés d’avoir de nouveaux camions? Est-ce qu’on a besoin de mélanger les matières organiques et les boues municipales?»

Selon le projet qui est actuellement sur la table, le Centre de biométhanisation devra avoir la capacité de recevoir et traiter 86 600 tonnes de résidus alimentaires et 480 000 tonnes de boues municipales pour les transformer par la suite en compost et en biogaz.

Anne Guérette a assuré ne pas craindre la perte de subventions gouvernementales de 54 millions$ reliées à ce mégaprojet, puisque le moratoire qu’elle préconise durerait un an au maximum. «On veut être sûr d’aller à la bonne place (...) C’est sûr qu’on va avoir une collaboration positive de la part du gouvernement. On ne s’inquiète pas», a-t-elle signalé, sans exclure la possibilité d’opter ultimement pour d’autres technologies que celle de la biométhanisation.

D’autre part, la chef de DQ s’est engagée à «inscrire Québec dans une approche zéro déchet d’ici 2030» et à «mieux gérer nos ordures pour faire des économies dans le budget de la ville».