Colin Kaepernick obtient un million de dollars pour écrire un livre

Le quart arrière Colin Kaepernick a obtenu un contrat, mais ce n’est pas pour jouer dans la NFL...plutôt pour écrire un livre.

Boudé par tous les clubs de la ligue malgré des états de service intéressants, l’ancien pivot des 49ers de San Francisco a conclu une entente d’un million de dollars avec la série One World de l’éditeur Random House, selon le site internet du quotidien New York Post, Page Six.

Le joueur autonome, qui a lancé l’an dernier le mouvement de protestation des athlètes professionnels qui manifestent contre le racisme et la discrimination durant l’hymne national avant les parties, est toujours à la recherche d’un contrat avec une équipe de la NFL. Il a même déposé un grief contre la NFL il y a une dizaine de jours, accusant les propriétaires d’équipes du circuit de collusion pour l’empêcher de jouer,

«Le but de Colin Kaepernick a toujours été et demeure simplement d’être traité équitablement par la Ligue dans laquelle il a offert des performances d’élite et de retourner sur le terrain de football», avait alors expliqué son avocat par communiqué, Mark Geragos.

Celui qui a mené les 49ers au Super Bowl en 2012 s’entraîne présentement au New Jersey. Chaque jour, Kaepernick effectue une centaine de lancers avant d’aller passer des heures dans la salle d’entraînement.

L’athlète a par ailleurs affirmé que s’il s’entend avec une équipe de la NFL, les revenus que rapportera la vente de ses chandails seront remis à une œuvre de charité.

En six campagnes, Kaepernick a cumulé 12 271 verges de gains aériens avec 72 touchés et 30 interceptions.