Découverte en Afrique d’empreintes d’un nouveau dinosaure géant

Une équipe internationale de paléontologues a découvert les empreintes fossilisées de pattes à trois orteils d’une nouvelle espèce de dinosaure carnassier géant dans le sud de l’Afrique, où il vivait il y a deux cent millions d’années.

Il s’agit des plus grandes traces de pied de théropodes trouvées à ce jour sur le continent africain.

Vu leurs dimensions --57 centimètres de longueur sur 50 cm de largeur-- l’animal devait mesurer environ neuf mètres de long et près de trois mètres de haut au niveau des hanches, selon les scientifiques dont la découverte est publiée mercredi dans la revue américaine Plos One.

Ce dinosaure avait quatre fois la taille d’un lion, estiment ces chercheurs des universités de Manchester (Royaume-Uni), du Cap en Afrique du Sud et de Sao Paulo au Brésil.

Cette nouvelle espèce, baptisée «Kayentapus ambrokholohali», appartient au groupe de dinosaures «méga-théropodes», des bipèdes géants comme le Tyrannosaure rex (T. rex), qui évoluait plus tard sur le continent américain et mesurait douze mètres de long environ.

Ces empreintes ont été trouvées sur une couche géologique ancienne au Lesotho datant de 200 millions d’années. Cette zone est recouverte de craquements ayant résulté du dessèchement du sol, signes de la présence antérieure d’une rivière préhistorique.

C’est la première preuve que des théropodes carnivores de très grande taille se trouvaient dans cet écosystème surtout dominé par une variété de dinosaures herbivores, omnivores et carnivores beaucoup plus petits, expliquent ces scientifiques.

Cette découverte est également importante car elle indique que ces dinosaures géants étaient déjà présents au début du Jurassique. Jusqu’alors les paléontologues pensaient qu’à cette période ces dinosaures étaient beaucoup plus petits, soit de trois à cinq mètres de long en moyenne.

C’est seulement beaucoup plus tard, au crétacé, qui a commencé il y a 145 millions d’années, que des théropodes géants comme le T. rex commencent à apparaître selon les fossiles et les empreintes de pied.

«Cette découverte marque la première présence de très grands dinosaures carnivores au début du Jurassique dans le sud de Gondwana, le continent préhistorique qui s’est plus tard brisé pour former l’Afrique et les autres masses continentales», pointe Lara Sciscio, chercheuse à l’université du Cap.

«Ces empreintes de pied de grande taille sont très rares dans le monde. Il n’existe qu’un seul autre site connu datant également de 200 millions d’années où des traces similaires ont été découvertes. Il se situe en Pologne», précise-t-elle.