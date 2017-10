Des cadeaux à même nos poches

Le gouvernement de Justin Trudeau se sent généreux en annonçant la bonification de diverses allocations et prestations. Mais attention : sa « générosité » coûte très cher !

Ainsi, au cours des cinq exercices financiers allant d’avril 2017 à mars 2022, il va verser aux familles et aux travailleurs à faible revenu quelque 14,9 milliards $ de plus que prévu en allocations et prestations.