Paris, New York, Lyon, Chicago, Londres, Québec et Montréal, toutes ces villes gourmandes, et bien d’autres, ont le même défi... Trouver un restaurant de qualité dans le secteur achalandé des salles de spectacles !

Le Quartier des spectacles de Montréal ne fait pas exception. Et après une renaissance architecturale et d’aménagement, il restait à y découvrir des restaurants recommandables. Il y a déjà, à l’est sur la rue Sainte-Catherine et sur la grande place du Quartier des spectacles, quelques maisons de bonnes tenues, mais du côté ouest, c’est le désert total. Avec l’arrivée du Blumenthal, anciennement le Balmoral, les choses changent, heureusement, car après quelques visites, ce nouveau venu m’a convaincu.

Style de restaurant

Volonté marquée des propriétaires d’en faire une jolie brasserie chic, et elle l’est, sans être pour autant prétentieuse. Un menu rassurant dans les intitulés, les prix et la prestation pour ne pas effrayer la clientèle volage. Les grands classiques de brasseries et de bistros français sont légèrement dépoussiérés ou revisités. Un emplacement idéal tant pour ceux qui visitent la ville que pour ceux qui vont à la Place des Arts ou aux grands événements en plein air. Bref, un lieu rassembleur et charmant.

Décor et Ambiance

J’aime vraiment beaucoup le local et l’aménagement. Les banquettes de velours sont magnifiques. Idéal pour les petits groupes et pour un peu plus d’intimité. Le jour, les grandes baies vitrées laissent toute la place au grand espace du Quartier des spectacles, situé en face du restaurant. Les lumières, le soir venu, sont tamisées. Le bar est splendide, vraiment. Ça tombe bien, les cocktails y sont très bons pour ceux qui veulent juste prendre un verre et une bouchée.

Clientèle

Évidemment, des spectateurs de la Place des Arts, des festivaliers, des touristes... Il est donc recommandé de réserver lors de ces moments de grande affluence. Pour les autres, je vous suggère justement d’y aller pendant les heures de spectacles, c’est plus calme, plus détendu. Les après-spectacles sont aussi bien agréables.

Le repas

Pieuvre grillée, lentilles aux poivrons, beurre de cari. La pieuvre est tendre – très agréables saveurs d’épices douces. Les lentilles aussi sont délicieuses. Seule la portion, un peu juste, nous déçoit pour ce joli et bon plat. Poêlée de champignons, œuf poché et oignons émincés marinés.

Une belle poêlée de champignons comme on aime. Savoureux, tendres, très bien assaisonnés. Il faut dire que l’œuf, avec son jaune coulant, apporte aussi son lot d’agrément. On se régale ! Filet de maquereau, chou-fleur, kale, vierge de tomates cerises. Le plat de la soirée ! D’une grande fraîcheur et d’une grande maîtrise technique. Tout est bien fait. C’est un plat un peu estival, mais le plaisir à la dégustation est évident. Contraste du poisson à la fois marqué, mais adouci par la purée de chou-fleur. Idem pour les contrastes de textures, entre le chou-fleur rôti et les petites tomates cerises. Un joli plat. Demi-poulet de Cornouailles rôti BBQ, purée aux fines herbes, petits pois, oignons perlés, champignons. Le poulet est très savoureux et cuit idéalement. La sauce BBQ, inutilement trop présente dans l’assiette, gâche un peu le plaisir de l’ensemble. Surtout qu’elle est aussi un peu trop forte et concentrée. Crème brûlée au lactaire à odeur d’érable

Un péché de gourmandise. Crémeux au chocolat, mousse au café, biscotti aux amandes. Le mariage café, chocolat, crème est vraiment parfait. Riche, mais c’est que du bonheur !

Le service

Service impeccable. Très attentionnés avec tout le monde, les employés sont des professionnels. Ça paraît et surtout ça fait du bien... Pas toujours partout comme ça ! Il faut le dire et le mentionner directement au service lorsqu’il est impeccable.

Le Blumenthal

★★★ ½

Coup de toque