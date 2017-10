OTTAWA | Le nombre d’autochtones a explosé au Canada et au Québec dans les 10 dernières années, révèlent de nouvelles données du recensement publiées mercredi par Statistiques Canada.

Depuis 2006, la population autochtone – ce qui comprend les Premières Nations, les Métis, et les Inuits – a bondi de 42,5% au pays et de 88% au Québec, l’une des plus fortes croissances de toutes les provinces canadiennes.

Les Autochtones représentent ainsi aujourd’hui 4,9 % de la population totale du Canada (1,7 million) et 1% au Québec (183 000).

Ces derniers sont évidemment concentrés dans les régions de Montréal (35 000) et Québec (11 500), où leur nombre a doublé, tout comme à Saguenay (6 700) et Sherbrooke (2 430).

D’ailleurs, pour la première fois, les Autochtones sont plus nombreux à habiter dans une des grandes villes canadiennes qu’ailleurs.

L’explosion de la population autochtone est en grande partie due au nombre croissant de personnes qui se déclarent Métis (+150% au Québec).

En plus de grimper en flèche, la population autochtone est aussi très jeune (âge moyen de 32 ans) par rapport aux non Canadiens (âge moyen de 41 ans) .

En ce qui a trait à la langue, seulement 15% des autochtones parlent une des 70 langues autochtones déclarées.

En revanche, de plus en plus de personnes apprennent une langue autochtone comme langue seconde.

Logement

Les nouvelles données du recensement révèlent aussi que les Autochtones sont très nombreux à vivre dans un logement en décrépitude.

Ainsi, 20% des Premières Nations, Métis, et Inuits habitent dans un logement qui a besoin de réparations majeures.

En comparaison, seulement 6% de la population non autochtone vit dans de telles conditions.

Les Autochtones vivant dans les villes sont moins susceptibles de vivre dans un logement décrépit.