Hélène David annonce un forum sur les violences à caractère sexuel

Le gouvernement Couillard va organiser à la mi-décembre un «grand» forum sur les violences à caractère sexuel.



«C'est un débat social qui était plus que dû dans la société, nous le faisons», a annoncé la ministre de la Condition féminine Hélène David mercredi lors d’un point de presse. Elle a procédé à cette annonce à la suite de l’«ouragan social» qui a frappé le Québec depuis deux semaines.



«Nous avons vécu et nous vivons toujours une période d'intenses prises de conscience autant de la part de victimes, que de la part d'agresseurs, que de la part de toute la société», a indiqué Mme David.



Elle s’appuie sur une motion de l’Assemblée nationale qui lui a donné le mandat de «regarder toutes les alternatives, toutes les mesures alternatives pour faire face à ce fléau des violences à caractère sexuel».



L’objectif du forum, qui n’a pas encore de nom officiel, est de «parler des besoins réels, des besoins à venir, des besoins dans différents milieux et des actions à entreprendre».

«On sait très bien que les violences à caractère sexuel, ça ne concerne pas qu'un groupe, ça ne concerne pas qu'un sexe, ça ne concerne pas qu'une orientation sexuelle, ça ne concerne pas qu'un âge précis, ça peut être des tout-petits, malheureusement et dramatiquement, juste qu'aux plus âgés», a expliqué Mme David.