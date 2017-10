Juge Braun : des propos déplacés, dit une ex-collègue

Les propos du juge Jean-Paul Braun sur le consentement et le surpoids d’une victime d’agression sexuelle sont totalement déplacés, et encore plus en 2017, s’indigne une juge à la retraite.

«On doit tous se sentir interpelés par ce propos, a commenté la juge à la retraite Nicole Gibeault. Ce sont des propos déplacés qui n’auraient jamais dû être tenus même il y a 30 ou 40 ans, et encore moins en 2017.»

Elle réagissait aux commentaires que le juge Braun avait faits lors du procès d’agression sexuelle d’un chauffeur de taxi sur une adolescente de 17 ans.

«On peut le dire qu’elle a un peu de surpoids, mais elle a un joli visage hein?», avait dit le magistrat, ajoutant ensuite que la jeune femme était «un peu flattée» car «c’est peut-être la première fois qu’un homme s’intéresse à elle».

«Ce n’est pas le même consentement pour embrasser quelqu’un et le consentement pour lui mettre, comme on dit, la main au panier», ajoute le juge.

Il mentionne ensuite que la victime est «fleur bleue» et qu’elle n’aurait sûrement pas voulu être «touchée un peu partout» dès la «première rencontre», même s’il s’agissait d’une course de taxi.

«Moi, je conclus qu’il a essayé de l’embrasser, ça, ça peut être un geste acceptable», dit le magistrat.

La juge retraitée Nicole Gibeault affirme avoir un «gros malaise» avec ces commentaires. Elle tient également à souligner le travail de la procureure à la Couronne Amélie Rivard dans le dossier.

«Elle n’a jamais fléchi, elle est restée très polie, mais elle a tenu son bout, a commenté l’ancienne magistrate. Je salue sa ténacité.»

Notons que la ministre de la Justice Stéphanie Vallée a annoncé ce matin qu’elle portera plainte au Conseil de la magistrature.