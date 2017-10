Juste pour rire : TVA maintient sa suspension

TVA continue de suspendre la diffusion des émissions de Juste pour rire suite aux allégations d’agression et d’inconduite sexuelles contre Gilbert Rozon. Pour une deuxième semaine consécutive, une autre émission prendra la case horaire du jeudi soir des Galas Juste pour rire. La chaîne présentera ainsi la captation du dernier one-woman show de Cathy Gauthier, Pas trop catholique. Ce soir, Les gags, une autre production de Juste pour rire, sera remplacé par LOL :-).

La vice-présidente aux communications de Québecor Groupe Média et Groupe TVA, Véronique Mercier, précise que TVA poursuit son «analyse» et qu’aucune décision n’a été prise quant à l’avenir des émissions de Juste pour rire à son antenne.

Pas comme la CBC

Rappelons qu’au Canada anglais, la CBC a indiqué qu’elle allait continuer à diffuser les émissions de Just For Laughs malgré la controverse entourant le fondateur de Juste pour rire. En plus de présenter les galas, le diffuseur public propose la version anglophone des Gags et quelques spectacles de stand-up produits par l’entreprise.

«Avec le départ de Gilbert Rozon et l’engagement des nouveaux dirigeants quant au maintien d’un climat de travail respectueux et professionnel, CBC continuera de diffuser Just For Laughs», avait révélé le directeur des relations publiques du réseau, Chuck Thompson, au Journal.

La CBC dit avoir pris cette décision par respect non seulement pour son public, mais pour les humoristes, producteurs et techniciens «dont le travail ne devrait pas être dévalorisé à cause des gestes d’un individu».