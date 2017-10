La citrouille, reine de l’automne

Les plus belles de l’automne, le dernier cadeau de la nature avant de s’endormir pour de longs mois, celles qui rappellent notre enfance et surtout qui nous font les premiers signes de l’hiver à venir, les citrouilles charment par leur couleur et la douceur de leur chair. Comme elles se conservent très bien tout l’hiver, nous avons appris à en faire des tartes, des soupes et autres douceurs qui fleurent bon le parfum de la terre.

Qui n’a pas découpé une belle citrouille pour y insérer une bougie et la voir trôner sur la galerie en attendant les enfants le soir de l’Halloween ? C’est un moment privilégié d’amour familial, car le nettoyage nécessaire après coup nous fait y repenser avant de s’y remettre l’année suivante. Mais les enfants adorent ! Et comme nous sommes aux prises avec la masse de chair de citrouille à cuisiner, autant en faire quelque chose de délicieux.

Si vous en avez une petite quantité, faites des pancakes à la citrouille, en ajoutant la chair cuite à la pâte, ou faites des smoothies avec de la cassonade et de la cannelle. Mais si vous en avez une grande quantité, faites tout cuire, puis congelez la plus grande partie pour faire des desserts ou des purées tout l’hiver.

Mon secret : quand je n’ai pas ou plus de citrouille crue, j’utilise de la purée de citrouille en conserve. C’est toujours délicieux.

Mon conseil : surtout choisir des variétés de courges et citrouille à cuire et non les décoratives. Les citrouilles découpées se conservent au réfrigérateur environ une semaine.

Il paraît que l’odeur de la tarte à la citrouille augmente la libido chez les hommes. Mesdames, à vos fours !

Tarte citrouille et fromage à la crème

Photo courtoisie

Une tarte qui peut servir de dessert ou de déjeuner, pour les véritables gourmands. Elle est meilleure préparée la veille et réfrigérée toute une nuit avant de la servir.

Portions : 6

Préparation : 25 min

Cuisson : 45 min

Ingrédients

1 fond de tarte en biscuits Graham.

450 g (16 oz) de fromage à la crème

2 c. à s. de farine tout usage

1 c. à s. de cassonade

115 g (1 tasse) de sucre

2 jaunes d’œufs

250 ml (1 tasse) de purée de citrouille

1 pincée de cannelle moule

1 pincée d’anis étoilé (badiane) moulu

125 ml (½ tasse) de crème légère

Méthode

1. Préchauffer le four à 190 C (375 F).

2. Dans un grand bol, au fouet électrique, mélanger la moitié du fromage à la crème, la farine, la cassonade et le sucre, 3 minutes. Incorporer les jaunes d’œufs un à un, puis la purée de citrouille, la cannelle et l’anis. Verser dans le fond de tarte.

3. Dans un petit bol, fouetter le reste du fromage à la crème et la crème légère. Déposer des grosses cuillerées du mélange sur la préparation à la citrouille. Cuire au four environ 45 minutes ou jusqu’à ce que la garniture soit ferme.

4. Retirer du four et laisser refroidir complètement avant de servir.

Voici une recette de purée de citrouille au four qui servira à toutes vos recettes :

Cette recette peut être multipliée sans problème.

Portions : 1 à 1,5 litre (4 à 6 tasses)

Préparation : 15 min

Cuisson : 40 min

Ingrédients

2 citrouilles à cuire (environ 1.5 kilo chacune)

2 c. à s. d’huile végétale

2 c. à s. de cassonade

Sel et poivre

Méthode

1. Préchauffer le four à 200 C (400F).

2. Découper le dessus des citrouilles. Retirer et jeter les pépins.

3. Verser l’huile à l’intérieur de la citrouille et en badigeonner la chair. Saler et poivrer légèrement. Ajouter la cassonade.

4. Placer les citrouilles sur une plaque et cuire au four 40 minutes.

5. Retirer du four et laisser refroidir 10 minutes. Retirer la chair des citrouilles. Transférer dans un mélangeur et mixer pour obtenir une purée.

6. Note : cette purée peut être utilisée dans une farce, pour une base de soupe, pour un gratin avec des pommes de terre, pour des smoothies, etc.

Crème de citrouille à l’ail

Photo courtoisie

Un potage classique à servir pour un souper de famille autant que pour un repas élégant. Si vous la préparez pour congélation, ne pas ajouter de crème.

Portions : 6

Préparation : 25 min

Cuisson : 1 h 15 min

Ingrédients

800 g (5 ½ tasses) de chair de citrouille pelée, en cubes

1 branche de céleri, finement hachée

4 c. à s. d’huile végétale

4 têtes d’ail, coupées en moitiés

1 c. à s. de beurre

1 gros oignon émincé

1 c. à t. de muscade moulue

1 branche de thym

2 litres (8 tasses) de bouillon de légumes

125 ml (½ tasse) de crème légère

Méthode

1. Préchauffer le four à 200 C (400F). Couvrir une plaque à four de papier sulfurisé

2. Placer les cubes de citrouille sur la plaque. Arroser d’huile. Ajouter les têtes d’ail sur la plaque. Cuire au four 40 minutes ou jusqu’à ce que les cubes de citrouille soient tendres. Retirer du four.

3. Dans une grande casserole, faire fondre le beurre. Ajouter l’oignon et faire revenir 3 minutes. Ajouter les cubes de citrouille, l’ail rôti, le thym et la muscade. Verser le bouillon et laisser mijoter 30 minutes.

4. Transférer dans un robot culinaire et mixer par petits coups pour obtenir une purée lisse.

5. Remettre dans la casserole. Ajouter la crème et faire chauffer à feu doux 5 minutes, en tournant souvent.

Verser dans des bols et servir

Gaufres à la citrouille

Photo courtoisie

Parfaites pour un petit-déjeuner du dimanche ou un repas léger, accompagnées de bacon ou de jambon, ces gaufres séduiront toute la famille.

Portions : 6

Préparation : 15 min

Cuisson : 20 min

Ingrédients

1 citrouille pelée, en cubes

250 ml (1 tasse) de lait

500 g (4 tasses) de farine tout usage

1 ½ c. à t. de bicarbonate de soude

2 c. à t. de levure chimique (poudre à pâte)

1 c. à t. de cannelle moulue

4 gros œufs

4 c. à s. de cassonade

4 c. à s. de beurre fondu

1 ½ c. à t. d’extrait de vanille

Sel

Méthode

1. Dans une casserole d’eau bouillante salée, cuire les cubes de citrouille 8 minutes. Égoutter. Transférer dans un robot culinaire et mixer par petits coups pour réduire en purée. Saler. Ajouter le lait et mélanger.

2. Préchauffer un gaufrier.

3. Dans un bol, tamiser la farine, le bicarbonate, la levure, la cannelle et une pincée de sel.

4. Dans un grand bol, fouetter les œufs et la cassonade 2 minutes. Ajouter la purée de citrouille, le beurre fondu et la vanille. Incorporer lentement le mélange de farine.

5. Verser une petite louche de pâte dans le gaufrier et cuire en suivant les recommandations du manufacturier.

6. Servir les gaufres avec un yogourt ou une crème fouettée.

Tarte traditionnelle à la citrouille

Photo courtoisie

Une tarte moelleuse qui ressemble à ce que faisaient nos grands-mères.

Portions : 6

Préparation : 25 min

Réfrigération : 30 min

Cuisson : 50 min

Ingrédients

1 abaisse de pâte brisée du commerce

4 gros œufs

330 g (1 ½ tasse) de cassonade

3 c. a s. de sirop d’érable

125 ml (½ tasse) de lait évaporé

2 tasses de purée de citrouille

2 c. à s. de rhum brun

½ c. à t. de gingembre moulu

½ c. à t. de cannelle moulue

½ c. à t. muscade moulue

1 pincée de sel

Méthode

1. Foncer un moule à tarte peu profond avec la pâte à tarte. Réfrigérer 30 minutes.

2. Préchauffer le four à 190 C (375F). Cuire la pâte à tarte à blanc, environ 12 minutes. Retirer du four et laisser refroidir.

3. Dans un grand bol, fouetter les œufs et la cassonade 4 minutes. Incorporer la fécule de maïs et le sirop d’érable. Ajouter le lait évaporé, la purée de citrouille, le gingembre, la cannelle et la muscade.

4. Verser dans la croûte à tarte. Cuire au four environ 40 minutes ou jusqu’à ce que la préparation soit ferme.

5. Retirer du four et laisser refroidir complètement avant de servir.