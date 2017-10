La Justice condamnée à une peine dans la collectivité

On peut dire plein de bonnes choses sur le mouvement. Des victimes vulnérables retrouvent une force et une parole. Des comportements vont sûrement changer dans les entreprises et les organisations, protégeant d’éventuelles victimes. Pour être optimiste, osons espérer qu’une semaine comme celle-ci fera changer vraiment les comportements à terme.

Vous avez peut-être entendu le raisonnement tout comme moi. Aller devant la justice prendra des années, la victime se fera tasser dans le coin et l’agresseur pourrait s’en sortir sur un point de droit ou sur une erreur de la Couronne. En plus, tout pourrait finir sur une peine peu sévère.

Et je vous assure que ce n’est pas un petit phénomène passager. Plus les gens sont jeunes, plus ils ont tendance à penser comme ça. La génération des réseaux sociaux et du virtuel exprime encore plus de scepticisme et de méfiance à l’endroit des institutions de la justice officielle.