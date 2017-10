La loi qui rend fou

La nouvelle loi sur la « neutralité religieuse de l’État » est tellement absurde qu’elle ne vaut même pas le papier sur lequel elle est imprimée. Après des années de tergiversations, le dinosaure accouche d’un puceron.

L’annonce faite hier de ses « règles d’application » le confirme. Cette loi ne fait rien pour établir une réelle laïcité de l’État. Sans même les nommer, elle cible aussi exclusivement les rares femmes musulmanes qui portent le niqab ou la burqa. En cela, cette loi prévoyant l’obligation de donner et recevoir des services publics à « visage découvert » est kafkaïenne et hypocrite.

Hypocrite

Pour légiférer sur un phénomène aussi macroscopique au Québec, il faut vraiment n’avoir aucun sens des priorités. Les vrais problèmes, dont celui d’un ministre de la Santé qui déglingue tout sur son passage, ne manquent pourtant pas.

En point de presse, Stéphanie Vallée, ministre de la Justice, ne se retrouvait même plus dans les contradictions de sa propre loi. Le niqab sera permis ici, mais pas là. Il faudra l’enlever si la passe d’autobus comprend une photo, mais pas pour le trajet. Sans photo, le niqab reste.

Niqab à batteries

Non au niqab dans une classe, mais oui dans les corridors. Non au niqab pour des soins, mais oui dans la salle d’attente. Non au niqab pour s’inscrire à la bibliothèque, mais oui dans les allées. Sous une loi aussi loufoque, force sera d’inventer des niqabs à batteries qui se retirent et se replacent à volonté.

Un accommodement pourra être possible, mais ce sera du cas par cas. Bref, des décisions arbitraires face à des femmes traitées par cette loi comme des objets désincarnés. Tout ça, rappelons-le, pour quelques femmes musulmanes vivant dans la grande région montréalaise.

Si c’est ça la « neutralité religieuse » aux yeux de Philippe Couillard, comme dit le vieil adage, faut croire que les dieux rendent fous ceux qu’ils veulent perdre.