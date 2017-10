La nouvelle recette des Kings

MONTRÉAL | Le Canadien de Montréal aura fort à faire s'il souhaite signer un deuxième gain de suite pour la première fois de la campagne alors que la meilleure formation de l'Association de l'Ouest en ce début de saison, les Kings de Los Angeles, sont de passage au Centre Bell, jeudi.

Cette même équipe, qui a cumulé sept victoires et 15 points en neuf matchs, avait écrasé la troupe de Claude Julien 5-1, la semaine dernière.

Si du côté du CH, on a perdu plusieurs morceaux importants pendant la saison morte, les Kings ont gardé le même noyau, et ce, même s'ils ont raté les séries éliminatoires. C'est plutôt le directeur général Dean Lombardi et l'entraîneur Darryl Sutter qui ont payé la note.

Les clés de l'organisation ont ensuite été confiées à Luc Robitaille, qui a été nommé président, et Rob Blake, le nouveau DG. Deux anciennes étoiles qui ont le logo des Kings tatoué sur le coeur.

Avec John Stevens, qui était l'assistant de Sutter, comme nouveau pilote, la formation californienne a effectué quelques ajustements et semble maintenant avoir une nouvelle identité, celle d'une puissance offensive.

«L'échantillon est petit, mais nous voulions garder nos racines et continuer d'être une équipe qui excelle défensivement. Nous avons tenté d'ajouter un peu de structure en attaque et de placer nos joueurs plus souvent dans les endroits payants», a expliqué Stevens en entrevue après un entraînement hors glace, mercredi.

«Nos joueurs comprennent que l'on souhaite qu'ils soient créatifs et qu'ils utilisent leurs habiletés, mais nous voulons qu'ils demeurent disciplinés dans notre structure et si l'on réussit tout ça, nous allons créer plus d'occasions de marquer. C'est ce que nous réussissons à faire jusqu'à présent.»

Un spécialiste de l'attaque

Les Kings ont aussi ajouté l'ancien capitaine du Canadien de Montréal Pierre Turgeon à leur groupe d'entraîneurs. Son rôle est justement de permettre à l'équipe de générer plus d'offensive.

«Tout d'abord, c'est une excellente personne. Il a du caractère, une belle personnalité et c'est un passionné du hockey. Il n'est pas vraiment impliqué dans l'implantation de la structure de jeu, mais il se concentre sur l'aspect offensif et analyse nos occasions de marquer et les facettes du jeu sur lesquelles on peut s'améliorer, comme les mises en jeu et notre travail autour du filet adverse», a précisé Stevens.

Cette nouvelle aventure a commencé en juin lorsque Turgeon, qui demeurait au Colorado, a reçu un coup de fil de Robitaille. Après avoir rencontré les nouveaux dirigeants de l'organisation, la décision a été rapide.

«Je ne cherchais pas, mais après y avoir bien pensé, c'était une belle opportunité, a avoué Turgeon. Ce sont les Kings et c'est avec Luc et Blake.»

L'homme de 48 ans se plaît dans ses nouvelles fonctions, même s'il s'agit d'un travail exigeant.

«Il y a beaucoup d'apprentissages, les vidéos, les systèmes de jeu, les détails, étudier les adversaires. C'est beaucoup de temps, mais c'est le "fun".»

«J'apporte des idées aux entraîneurs. Ce sont des gens qui sont dans le hockey depuis des années. John Stevens connaît son affaire et sait où il s'en va.»