Labeaume veut déménager le siège social de l’OVPM dans le Petit Champlain

Équipe Labeaume veut relocaliser le siège social de l’Organisation des villes du patrimoine mondial (OVPM) dans la Maison historique Chevalier, située dans le quartier Petit Champlain, pour le faire rayonner davantage.



Accompagné de la conseillère Julie Lemieux – qui ne se représente pas à l’élection –, le maire sortant Régis Labeaume a souligné en conférence de presse l’importance du tourisme patrimonial et ses retombées pour la Ville de Québec.



Équipe Labeaume souhaite «mettre en valeur» le siège social actuel, bien caché dans un local exigu de l’avenue Wilfrid-Laurier, voisin du manège militaire.



«C’est un tout petit bureau qui n’a pas beaucoup de visibilité. On veut lui donner plus d’importance. L’Office du tourisme du Québec nous dit qu’on ne mise pas assez sur cet atout-là (le patrimoine) pour se vendre et peu de gens savent que l’organisation a son siège social ici», a indiqué Mme Lemieux.



Cette dernière se rendra à Gyeongju en Corée du Sud du 27 octobre au 5 novembre pour aller vendre l’idée au conseil d’administration de l’OVPM, auquel elle siège. Les membres du CA ont déjà manifesté, dit-elle, leur intérêt pour l’achat d’un immeuble patrimonial dans le Vieux-Québec. Les frais de cette mission pour la Ville sont évalués à 7400 $.



Fondée par Jean-Paul L’Allier en 1993, l’OVPM a toujours eu son siège social à Québec. D’autres villes, parmi les quelque 280 villes-membres, auraient toutefois manifesté leur intérêt pour accueillir le quartier général de l’organisation. «Il faut se battre pour le conserver», a insisté Mme Lemieux, qui évalue les retombées annuelles à Québec de ce siège social de 600 000 $ à 700 000 $.



La Maison historique Chevalier est située au pied du Château Frontenac, en face de la traverse Québec-Lévis. Construite en 1752, elle appartient au Musée de la civilisation et est actuellement inoccupée. Des discussions sont déjà entamées pour permettre à l’OVPM de l’acquérir. La transaction serait pilotée par la Société québécoise des infrastructures. Le rôle de la Ville en est davantage un d’«entremetteur», a précisé Mme Lemieux.