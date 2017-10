Le député de Chomedey Guy Ouellette arrêté par l'UPAC

Le député libéral Guy Ouellette a été arrêté, ont confirmé des sources. L’Unité permanente anticorruption affirme qu’une arrestation a été faite, mais refuse de révéler l’identité de la personne. Aucune accusation n’a toutefois été formellement déposée.

Le député de Chomedey à l'Assemblée nationale a été arrêté par l'UPAC en début d'après-midi, entre 13 h et 14 h.

«Pour l’instant, on a aucun commentaire», a-t-on indiqué au bureau de la présidente du caucus libéral, Filomena Rotiroti.



«On aucune confirmation officielle pour l’instant», s’est limitée à dire son attachée de presse, Laurie Genest.

Cette arrestation survient même journée où l’UPAC a réalisé deux perquisitions à la résidence d’un policier et d’un ex-policier en lien avec des infractions d’abus de confiance et d’entrave à la justice. Selon nos informations, ces perquisitions sont reliées aux fuites médiatique survenues dans l’enquête Mâchurer sur Jean Charest et le collecteur de fonds Marc Bibeau.



Mais encore une fois, l’UPAC refuse de confirmer ces éléments tout comme elle refuse de dire si l’arrestation et les perquisitions sont reliées.

M. Ouellette préside actuellement la commission parlementaire des institutions, qui évalue actuellement si l'UPAC pourra devenir une force policière permanente.

Âgé de 65 ans, M. Ouellette est un retraité de la Sûreté du Québec qui a passé des dizaines d'années au sein du corps policier. Il a été élu député de Chomedey pour la première fois en 2007 et a remporté toutes les élections tenues dans cette circonscription par la suite.

En mêlée de presse dans les couloirs de l’Assemblée nationale, le ministre de l’Éducation, Sébastien Proulx, s’est dit surpris.

«On est toujours surpris d’entendre des choses comme celle-là. Ce sera mon seul commentaire pour l’instant», a-t-il réagi.

- Avec l'Agence QMI