Le PQ veut-il vraiment retourner au village des valeurs?

Dans la classe politique québécoise, une inexplicable obsession d’un voile intégral porté par quelques femmes musulmanes à peine commence à prendre les airs d'un traitement de canal qui n’en finit plus. Et ce, au détriment d’une véritable réflexion de fond sur une politique concrète de laïcité dont une grande part de la recette se trouve pourtant déjà dans le fameux rapport Bouchard-Taylor.

Ceux qui me lisent savent déjà ce que je pense de la loi loufoque du gouvernement Couillard sur la «neutralité religieuse de l’État». Voir ici et ici.

De fait, depuis dix ans, de Jean Charest à cette nouvelle loi de Philippe Couillard en passant par l’échec de la charte des valeurs de Pauline Marois, la classe politique s’est montrée incapable de légiférer sur ces questions sensibles avec mesure et sagesse. Trop pressés que sont les partis politiques à instrumentaliser le sujet à leurs propres fins électoralistes.

Alors que la nouvelle loi sur la «neutralité religieuse de l’État» du gouvernement Couillard est ridiculisée sur toutes les tribunes, voilà que le chef du Parti québécois, Jean-François Lisée, verse à nouveau dans la surenchère. Un mauvais réflexe qu'il serait sage de tempérer.

***

Aller encore plus loin

Son parti étant troisième dans les sondages, le chef péquiste flaire encore une fois l’occasion de compter des points sur le terrain dit «identitaire».

Cette fois-ci, il propose d’aller encore plus loin que la défunte charte des valeurs de Pauline Marois. Laquelle, selon de nombreux souverainistes, y compris même les ex-premiers ministres Jacques Parizeau, Bernard Landry et Lucien Bouchard, allait pourtant déjà trop loin dans le contexte de la société québécoise.

Le Journal rapporte en effet ceci :

«Le Parti québécois déposera d’ici la fin de l’année un projet de loi «sur le visage découvert», malgré l’adoption récente par l’Assemblée nationale d’une loi sur la neutralité religieuse.

Cette éventuelle loi pourrait interdire complètement aux Québécois de circuler dans l’espace public avec le visage couvert. Cette décision se prendrait à la suite de consultations avec des experts, si le PQ est porté au pouvoir, a indiqué le chef du Parti québécois, Jean-François Lisée, mercredi matin.

Pour que le projet de loi ne soit pas jugé inconstitutionnel en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés, M. Lisée n’exclut pas l’utilisation de la clause dérogatoire.

Quant à la charte québécoise, elle sera amendée pour rendre impossible tout recours devant les tribunaux. «Après dix ans [de débat], il faut arrêter l’incertitude dans lequel /sic/ on est», a expliqué M. Lisée.

De plus, en vertu de ce projet de loi à naître, aucun accommodement sur le visage couvert ne serait accordé, «sauf dans des cas de sécurité et de santé éminente et avérée», ce qui de doute façon «n’arrive pas», a souligné M. Lisée.»

***

Surenchère identitaire tout à fait prévisible

Traduction : cette année électorale n’a pas fini d’en faire voir de toutes les couleurs dans le département de la surenchère «identitaire».

À preuve, Philippe Couillard vient d’accoucher d’une loi loufoque pour que les électeurs cessent de lui reprocher de n’avoir rien fait.

Au lieu de laisser le gouvernement Couillard s'embourber tout seul dans les méandres incompréhensibles de sa très mauvais nouvelle loi - et au lieu de se limiter lui-même à l’interdiction de signes religieux pour les agents de l’État en position de coercition – policiers, juges, etc. -, le chef péquiste propose quant à lui la possibilité d’aller encore plus loin suite à des «consultations» sur le port du voile intégral dans l'espace public, un problème pourtant super marginal au Québec.

Après la défaite électorale du PQ en 2014, le député et ex-ministre Jean-François Lisée déclarait pourtant ceci :

«En misant sur la charte des valeurs québécoises, le gouvernement Marois a «empoisonné» le débat sur la laïcité, soutient le député de Rosemont, Jean-François Lisée. À ses yeux, le Parti québécois est, «pour l’instant», disqualifié de toute conversation nationale sur l’interdiction du port de signes religieux au sein de la fonction publique et parapublique.

La proposition de nouvelles règles régissant le port de signes religieux par les employés de l’État s’avérerait « contre-productive » pour le PQ, selon lui. « Dans l’avenir prévisible, on ne doit pas revenir là-dessus », a fait valoir le candidat à la direction du PQ jeudi avant-midi à l’Assemblée nationale. Le gouvernement Marois « n’a pas été aussi bon qu’[il] aurait dû l’être » lorsque le débat sur le projet de loi 60 déchirait le Québec. « On a tellement braqué des gens. On a tellement divisé des gens. On a tellement mécontenté des communautés culturelles. On a tellement éloigné des jeunes », a-t-il déploré à l’entrée du caucus des élus péquistes.»

***

Un glissement inquiétant

Aujourd'hui, que ce soit avec le gouvernement libéral de Philippe Couillard ou le Parti québécois, nous voilà donc passés de la proposition nettement plus consensuelle du rapport Bouchard-Taylor de se limiter à interdire le port de signes religieux aux agents de l'État en position de coercition à celle d'interdire le voile intégral, partiellement ou totalement, dans l’espace public lui-même.

Dans la mesure où, encore une fois et contrairement aux États qui ont légiféré sur cette question, il existe très peu de femmes au Québec qui portent le niqab ou la burqa, ce glissement jusque dans l’espace public comme si de rien n'était est inquiétant.

La CAQ, si elle prend le pouvoir, propose elle aussi une charte de la laïcité, mais en ces termes, soit un genre de Bouchard-Taylor Plus:

«Cette loi d’un gouvernement de la CAQ stipulera clairement que :

Le Québec est un État laïque (rapport Bouchard-Taylor) ; Le port de signes religieux doit être interdit aux employés de l’État en position d’autorité coercitive, que sont les juges, les procureurs de la Couronne, les policiers, les gardiens de prison (rapport Bouchard-Taylor). La CAQ ajoute à cette liste les enseignants du primaire et du secondaire ; Dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions, aucune exception ne doit leur être accordée pour des motifs religieux ; Tout membre du personnel de l’État ne pourra porter un tchador, un niqab ou une burqa dans l’exercice de leurs fonctions, puisqu’ils sont des symboles de soumission et d’asservissement qui vont à l’encontre du droit à l’égalité entre les femmes et les hommes.»

***

L’aveu involontaire de Philippe Couillard

Pendant ce temps-là, et depuis dix ans, un débat nécessaire sur la laïcité de l’État est littéralement brûlé par des lois loufoques et des projets qui vont beaucoup trop loin dans le contexte spécifique du Québec. Et voilà que l'on passe aussi à une obsession du voile intégral qui glisse maintenant jusque dans l’espace public. C’est d’une tristesse infinie.

Ce mercredi matin, à l’Assemblée nationale, alors qu’il était questionné par le chef de l’opposition officielle sur sa nouvelle loi sur la «neutralité religieuse de l’État», le premier ministre Couillard a même laissé tomber cette perle :

«Mais pendant qu'on parle de ces questions qui n'ont aucun lien avec les préoccupations quotidiennes de la grande majorité des Québécois, ce matin, mon collègue de la Santé annonce une nouvelle inscription pour les médecins de famille. Ça, c'est important pour le monde de chez nous.»

Sans même s’en rendre compte, n'est-ce pas là un aveu tout à fait spectaculaire de la part même du premier ministre quant à son propre désintérêt pour une question sur laquelle son gouvernement vient pourtant tout juste de légiférer tout croche après des années de positionnements contradictoires?

Misère...