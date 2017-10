Le taux directeur de la Banque du Canada reste à 1 %

OTTAWA – Malgré une économie en croissance, la Banque du Canada (BDC) a opté pour la patience mercredi en maintenant son taux directeur à 1 %.

La faible hausse de l'inflation et des facteurs extérieurs incertains, comme la renégociation de l'Accord de libre-échange nord-méricain (ALENA), ont notamment convaincu la BDC de faire preuve de prudence.

«La Banque s’attend encore à ce que la croissance mondiale avoisine 3,5 % en moyenne au cours de 2017-2019. Toutefois, cette prévision demeure entachée d'une incertitude considérable quant à l’évolution géopolitique et aux politiques budgétaires et commerciales», a fait savoir l’institution.

Dans son Rapport sur la politique monétaire publié mercredi, la BDC prévoit que la croissance de l’inflation s’élèvera à un peu plus de 2 % au milieu de 2018. Bien que ce taux soit relativement bas, il pose des risques dans un contexte de protectionnisme américain, de fort endettement des ménages et de faible croissance des salaires, analyse la Banque.

Le taux d’expansion du PIB canadien retrouvera d’ailleurs un rythme plus modéré dans les prochaines années, passant de 3,1 % en 2017, à 2,1 % en 2018 et à 1,5 % en 2019. Il est également projeté que la croissance des exportations ralentira en raison de la force du dollar canadien.

Ces facteurs laissent croire à la Banque que l'économie canadienne pourrait bientôt avoir atteint son plein potentiel.

En juillet dernier, la BDC avait augmenté son taux directeur de 0,25 %, une première hausse depuis 2010. Il était alors passé de 0,5 % à 0,75 %. Puis, en septembre, le taux avait encore grimpé d’un quart de point pour venir s’établir à 1 %.

Les taux d’intérêt plus élevés devraient maintenant ralentir les secteurs du logement et de la consommation. «Du fait des hauts niveaux d’endettement, les dépenses des ménages seront probablement plus sensibles aux taux d’intérêt que par le passé», prévient la Banque du Canada.

C’est en décembre que le taux directeur doit à nouveau être révisé. La Banque n’a aucun échéancier concernant une nouvelle hausse, même si elle estime qu'un «degré moindre de détente monétaire sera probablement nécessaire avec le temps».

Avant toute nouvelle augmentation, elle surveillera de près la «sensibilité» de l’économie, la croissance des salaires et l’inflation.

«Le Conseil fera preuve de circonspection au moment de procéder à de futurs ajustements», indique la Banque.