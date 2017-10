Le vin quotidien: brouilly de soif!

Oubliez la longue bouteille de brouilly de George Duboeuf. On parle ici d’un vin qui n’a strictement rien à voir avec un breuvage fade et sans âme.

C’est plutôt tout le contraire! Georges Descombes est devenu un des producteurs phares du Beaujolais. Ses crus, notamment Morgon et Fleurie, se classent parmi les plus profonds de l’appellation. De retour sur les tablettes de la SAQ, j’ai de nouveau été impressionné par la richesse de son « simple » brouilly, mais aussi par son équilibre et sa grande buvabilité. Contrairement à d’autres « beaujos » sur 2015 qui montrent un côté opulent, voire puissant, on trouve ici un vin débordant de fruit avec des notes de fraises et d’épices. Une matière ample, toujours un peu sauvage, s’articulant autour d’une acidité énergique, ce qui apporte beaucoup de fraîcheur et l’impression de littéralement croquer dans le vin. Finale qui s’étire sur des notes groseille et de ronce. Le bonheur à bon prix!

Brouilly 2015, Georges Descombes, France

25,90 $ - Code SAQ 12494028 - 12,5% - 1,6 g/l - *** ½ $$$