Pis Lafleur ? C’était la question automatique lorsque quelqu’un annonçait que le Canadien avait gagné. Ça voulait dire combien de but(s) et de passe(s) pour le démon dans cet étourdissant passage de l’équipe dans les années 1970. Les 10 top journalistes hockey du Journal de Montréal se sont fait plaisir et ils ont écrit avec leur cœur (souvent d’enfant) sur ceux qu’ils ont déterminés comme étant les 100 meilleurs joueurs de l’histoire du Canadien. Serti de superbes photos des différentes époques, l’ouvrage est magnifique. Un véritable livre d’histoire pour les jeunes, un tsunami de beaux souvenirs pour les plus vieux. Les gars ont sorti leur plume du dimanche, racontant à la fois les exploits, mais aussi ce qui les a fait vibrer en œuvrant à proximité de ces dieux de la glace. Le père Noël va le trouver pesant celui-là parce qu’il compte plus de 325 grandes pages.

J’ai dévoré en nageant dans un paquet de ressouvenances. Je me suis revu à l’âge de six ans à Sainte-Émélie alors que, le samedi soir, en pyjama, je traversais la rue Principale pour aller regarder Béliveau, Ferguson, J.C. Tremblay et les autres avec mon oncle Jacques sur sa RCA noir et blanc. Le frère de mon père était un homme très dur qui ne parlait que rarement et il suivait les matchs sans aucune réaction. Je me croyais pourtant avec le plus grand connaisseur au monde.