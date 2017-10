Les limites du possible

Le mot « possible » peut-il prendre un s ? L’adjectif « possible » s’accorde en nombre avec le nom qu’il qualifie. Il a alors le sens de « qui peut être ». Ex. : Il a soulevé toutes les objections possibles (qui peuvent exister). Le mot possible ne varie pas dans les expressions « le plus possible » ou « le moins possible ». Ex. : Il faut accueillir le plus possible d’invités ou le plus d’invités possible. Dans cette dernière phrase, possible ne se rapporte pas à invités, il signifie « qu’il est possible »... d’accueillir.