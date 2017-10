Les médicaments génériques responsables de l'augmentation d'hospitalisations?

QUÉBEC | Les médicaments génériques pourraient être liés à un nombre plus élevé d'hospitalisations.

C'est ce qu'ont constaté des chercheurs en cardiologie de Québec qui ont publié une étude.

Aussitôt la version générique du Losartan, du Valsartanet et du Candésartan sur le marché, on a constaté une augmentation entre 8 et 14 % des visites à l'urgence ou des hospitalisations.

L'étudiante au doctorat en pharmacologie Jacinthe Leclerc avait observé dans sa pratique clinique un impact chez les patients qui changeaient pour le générique. Elle a voulu aller plus loin.

L'étude a été réalisée sur trois ans. On a rassemblé les données de l'Institut national de santé publique de plus de 130 000 patients qui prenaient des pilules pour la pression.

Le cardiologue Paul Poirier soutient que même si la molécule est la même que l'original, c'est l'enrobage qui, souvent, change pour le générique. Une fois le comprimé avalé, la vitesse et l'intensité d'absorption peuvent différer.

Les gens qui bénéficient du régime public d'assurance médicaments doivent obligatoirement prendre le générique à moins de payer la différence pour l'original.

Les médicaments génériques sont en général trois à cinq moins chers que les originaux.

Les chercheurs souhaitent que les règles d'homologation des médicaments génériques soient aussi exigeantes que pour les médicaments d'origine.

«On ne dit pas que les gens de cesser de prendre leurs médicaments, mais s'ils ont des symptômes, il est préférable de consulter», a dit le Dr Poirier.