Les parents inquiets pour les finances de leurs enfants

Près de la moitié des parents québécois estiment que sans de saines habitudes financières, leur enfant accumulera des dettes à l’âge adulte, selon un récent sondage. Un quart craint également que leur enfant compte toujours sur eux pour se tirer de ses ennuis d’argent.

Mais ce n’est pas tout, car un répondant sur cinq pense aussi que ses enfants lui demanderont toujours de l’argent, même à l’âge adulte, s’ils n’ont pas développé de bonnes habitudes financières, révèle cette enquête menée par la TD auprès de 1101 parents canadiens.

« Cela démontre clairement que les parents sont inquiets de la situation financière future de leurs jeunes », précise Émile Khayat, directeur de succursale pour la TD Canada Trust.

Néanmoins, 94% d’entre eux croient qu’ils sont le facteur le plus important pour aider leurs enfants à acquérir des compétences financières, même si 29 % considèrent qu’il est difficile d’aborder le sujet et se sentent mal outillés pour le faire.

Commencer jeune

Émile Khayat souligne qu’il est crucial de parler d’argent avec ses enfants dès leur plus jeune âge. D’ailleurs, plus du tiers des parents estiment que le bon moment pour ouvrir un compte en banque se situe entre 7 et 11 ans. C’est donc une bonne occasion pour entrer dans le vif du sujet.

« Amorcer la conversation tôt permet au jeune de poser des questions, d’apprendre et de développer de bonnes habitudes qu’il conservera à l’âge adulte. Mais il est vrai que ce n’est pas facile, surtout si les parents ont le sentiment de ne pas avoir toujours fait de bons choix financiers, s’ils sont endettés ou stressés à cause d’ennuis d’argent », ajoute-t-il. D’où l’importance d’aller chercher des outils, par exemple sur internet dans les sites de littératie financière ou ceux d’institutions bancaires.

« Pour que cela fonctionne, il ne faut pas seulement expliquer avec des mots, mais aussi recourir à des outils visuels. Par exemple, on peut utiliser des applications pour contrôler le budget et suivre les dépenses, des ressources en ligne, etc. », recommande Émile Khayat.

Conseils à donner à son enfant, âge par âge