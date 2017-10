Les Remparts se font plaisir contre l'Océanic

Il y a des soirées plus faciles que d’autres. Ce fut le cas mercredi soir pour les Remparts qui ont aisément disposé de l’Océanic de Rimouski par la marque de 6-2 au Centre Vidéotron pour devenir la première équipe cette saison dans la LHJMQ à atteindre le plateau des dix victoires.



Si ces deux clubs nous ont souvent habitués à d’épiques batailles, ce troisième épisode saisonnier de la bataille du fleuve Saint-Laurent ne passera pas à l’histoire. Les Remparts n’ont jamais été inquiétés face à une équipe qui a déjà mieux paru et qui a peiné toute la soirée à s’organiser en zone adverse.



Ce 10e triomphe en 14 sorties (10-3-1) pour les Québécois leur permet de reprendre provisoirement la tête du classement général, devant Rouyn-Noranda et Moncton, en plus de venger l’échec de 6-2 subi à Rimouski, il y a une dizaine de jours.

«Je n’ai pas passé beaucoup de temps à parler de ça, sauf qu’on leur a dit qu’on ne perdait pas deux fois de suite contre Rimouski. Là-bas, ce n’était pas notre journée, et on a été très bons les deux fois ici.

Cette année, à date, on se présente à la maison», a lancé l’entraîneur-chef Philippe Boucher, pas peu fier de constater qu’aucune autre formation n’avait engrangé dix victoires.

Vainqueur à deux reprises en relève, le gardien Olivier Chalifour a célébré pour la première fois à titre de partant. Même s’il a été peu testé jusqu’en troisième, le portier de 19 ans a fait le boulot en repoussant 19 rondelles.

«Les gars m’ont niaisé un peu en disant que c’était ma première vraie victoire! Ça a été la plus facile des trois, les gars m’ont facilité la tâche. Puis, on voulait leur remettre dans la face et c’est tant mieux de gagner 6-2 puisqu’on ne les aime pas vraiment», a souligné Chalifour.



Effort collectif

Jesse Sutton, Olivier Mathieu, Christian Huntley, Mikaël Robidoux et Matthew Boucher (2 fois) ont dirigé l’offensive des Diables rouges à partir du second engagement. D’ailleurs, Québec menait 22-6 au chapitre des tirs après 40 minutes de jeu!

«Ce n’est pas tant les jambes que les choix de jeux. On avait un nouveau gardien à tester [en Olivier Chalifour] et en première, on a manqué huit fois le filet! Notre deuxième a été abominable et en troisième, il était trop peu, trop tard», a résumé le pilote rimouskois, Serge Beausoleil.

Avec ses deux buts, Boucher a baptisé son nouveau bâton, un changement effectué à la demande du paternel qui s’est entretenu avec son capitaine dans les jours précédents.

«Il a plus l’habitude de marquer des buts gagnants et égalisateurs. On va prendre le cinquième et le sixième, c’est bon pour sa confiance. Il peut marquer avec plus de régularité, et j’espère qu’il est parti», a émis le coach.

En vitesse

Pour une quatrième semaine consécutive, les Remparts ont mérité leur place à l’intérieur du classement des meilleures équipes de la LCH, non sans avoir perdu quelques plumes alors qu’ils se retrouvent maintenant au huitième rang... Rouyn-Noranda (3e), Drummondville (7e) et Boisbriand (10e) sont les autres équipes de la LHJMQ à s’y être glissées...

Robidoux a jeté les gants devant le géant Chase Stewart en fin de rencontre. Stewart mesure 6 pi 3 po alors que Robidoux atteint à peine 6 pi en patins!

«On le voyait qu’il cherchait tout le monde, et c’est bien beau de ne pas vouloir embarquer dans leur jeu, mais il faut que tu montres que tu es une équipe qui n’est pas intimidée non plus, et on l’a montré.

C’est sûr qu’il [Stewart] n’est pas petit!» a avoué en riant le fougueux attaquant, auteur d’une passe en plus du quatrième but des siens.

Blessés, Austin Eastman, Andrew Picco et Tomas Dajcar n’ont pas joué pour Québec, ainsi que Pierrick Dubé et Anthony Wojcik

Les Remparts se rendront à Shawinigan, vendredi, tandis que l’Océanic accueillera le Phoenix de Sherbrooke le lendemain...