L’heure de vérité c’est ce soir

Dans son premier match en carrière en Série mondiale Clayton Kershaw n’a déçu personne. Il a donné une performance magistrale sous les yeux de l’un des plus grands lanceurs de l’histoire Sandy Koufax des Dodgers. Ses 11 retraits sur trois prises sont le plus haut total depuis que Sandy Koufak l’a réussi en 1965. Le héros de la Série de championnat, Justin Turner, a poursuivi son excellent travail en offensive. Il a procuré la victoire aux Dodgers avec un coup circuit bon pour deux points en sixième manche. Il n’est plus qu’à un coup de circuit pour égaler le record de l’équipe détenu par Davey Lopes qui en a frappé cinq en 1978.

Les frappeurs des Astros ont été mystifiés par le grand gaucher des Dodgers. Le premier frappeur des Astros, George Springer, n’a pas donné le ton au match car il a été retiré quatre fois sur trois prises. L’inverse s’est produit chez les Dodgers. Leur premier frappeur, Chris Taylor, a frappé un circuit sur le premier tir du match de Dallas Keuchel.

Les Astros ont fait l’acquisition de Justin Verlander pour gagner la Série mondiale. La victoire dans ce deuxième match est primordiale, sinon la pente sera difficile à remonter. Verlander a été dominant dans la Série de championnat. Il doit répéter son exploit car les Astros ont besoin de deux victoires de sa part.

L’heure de la vérité c’est soir pour les Astros avec Justin Verlander au monticule.