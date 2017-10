Les Fous de la rampe, la troupe de théâtre de l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec – Université Laval (IUCPQ-UL), présentera la pièce Mort sur le Nil, d’Agatha Christie, les 27 et 28 octobre ainsi que les 3 et 4 novembre 2017, à 20 h, au Théâtre de la Cité universitaire de l’Université Laval, et ce, au profit de la Fondation IUCPQ.

Présentée sous la présidence d’honneur de Me Sophie Lefrançois, avocate et secrétaire corporative et conformité à l’Aéroport de Québec, et dans une mise en scène signée Simon Lemoine, la pièce vous replongera dans ce classique de la littérature anglaise avec le célèbre détective Hercule Poirot au cœur de ses enquêtes. Renseignements : http://fondation-iucpq.org/.

Service méritoire exceptionnel

Bravo à Madeleine Blais, bénévole Croix-Rouge de l’arrondissement Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge à Québec, qui a reçu récemment le Prix du Service méritoire exceptionnel. Cette distinction est accordée aux bénévoles en reconnaissance de leur leadership, de leur contribution considérable au développement et au maintien des services de la Croix-Rouge, de même que pour leur adhésion aux principes fondamentaux du Mouvement. Depuis 10 ans, Mme Blais a su faire sa marque tant au niveau local, régional que provincial dans la gestion des urgences, en philanthropie et au sein même de la gouvernance de la Croix-Rouge au Québec. Sur la photo, Madeleine Blais est entourée de Pascal Mathieu (à gauche), vice-président de la Croix-Rouge au Québec, et de Marco Gagnon, du Comité consultatif de la Croix-Rouge au Québec.

La LNG unifiée

La « vraie » finale de la Ligue Nationale de Golf (LNG) opposant les champions de la LNG de Lévis (Jean-Guy Garnier et Réjean Samson) aux champions de la LNG du club Royal Québec (Patrick Roy et Yves Blais) a eu lieu les 13 et 18 octobre lors d’une série de deux matchs « maison ». Le duel s’est conclu après 38 trous (les deux derniers en prolongation) à la faveur du Royal Québec. Sur la photo, de gauche à droite : Jean-Guy Garnier (Lévis), Patrick Roy (RQ), Yves Blais (RQ) et Réjean Samson (Lévis).

Insignia

Nous étions une centaine, le samedi 21 octobre dernier, à avoir eu le privilège de monter à bord du Insignia de la compagnie de croisière Oceania pour une présentation spéciale, une visite du navire et un copieux lunch. Oceania est une compagnie maritime américaine basée à Miami en Floride, qui exploite actuellement six navires de croisière et qui offre des forfaits à travers le monde. Parti de Montréal et accosté pour quelques heures au quai 30 du Port de Québec, l’Insignia faisait route vers New York. Sur la photo, Shirley Lew, directrice régionale des ventes d’Oceania Cruises, est entourée de Debbie Pichette, directrice des opérations chez Voyages Inter-Pays, et de Jocelyn Perron, conseiller en voyages chez Voyages Inter-Pays.

Anniversaires

Yvon Charest (photo), président et chef de la direction de l’Industrielle Alliance, 61 ans... Katy Perry, chanteuse et compositrice américaine, 33 ans... Patricia Paquin, animatrice, comédienne québécoise. 49 ans... Réjean Houle, joueur de hockey (1969-83 : Canadien, Nordiques), directeur-gérant du Canadien (1995-2000), 68 ans.

Disparus

Le 25 octobre 2016. Richard Martin (photo), 78 ans, comédien, puis réalisateur et producteur de télévision québécoise... 2015. Flip Saunders, 60 ans, président, entraîneur et propriétaire minoritaire des Timberwolves du Minnesota de la NBA.