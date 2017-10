Peu d’élèves modèles

Dans une saison où l’Impact a clairement offert des performances en deçà des attentes, on ne s’étonnera pas que les notes des joueurs ne soient pas très élevées. Disons que les élèves modèles n’abondent pas.

Après tout, il est normal qu’il y ait des échecs dans une équipe qui n’est pas parvenue à se retrouver au-dessus de la ligne rouge cette saison.

Les joueurs de la brigade défensive accusent le coup, d’autant que l’équipe a accordé 58 buts, ce qui lui a valu la cinquième pire performance de la Major League Soccer, à égalité avec Orlando City SC.

Derrière eux, Evan Bush n’a pas toujours été à son mieux, mais il a tout de même su élever son jeu d’un cran en fin de saison alors que l’équipe luttait pour sa survie. On ne peut pas en dire autant de la plupart de ses coéquipiers.

Les exceptionnels

Dans toute équipe, il y a un ou deux joueurs exceptionnels. Chez l’Impact, c’est surtout Ignacio Piatti.

« Nacho » a été nommé joueur par excellence de l’équipe lors des trois dernières saisons et ce n’est évidemment pas un hasard. L’Argentin a dominé dans la plupart des colonnes offensives avec 17 buts (1er), 6 passes (2e), 75 tirs (1er) et 38 tirs cadrés (1er).

Derrière lui, il y a Blerim Dzemaili qui s’est révélé être une arme de destruction massive quand il a le ballon à une trentaine de mètres du but adverse. Le Suisse est également un fin passeur.

Puis il y a le métronome, le vieux routier qu’était Patrice Bernier qui a encore une fois su apporter l’épaule à la roue.

Les surprises

Parce que tout n’est pas noir, il y a aussi eu quelques surprises dans cette saison décevante.

Commençons par Anthony Jackson-Hamel qui est véritablement sorti de sa coquille en marquant neuf buts, ce qui lui a valu le second rang derrière Ignacio Piatti chez les meilleurs marqueurs de l’équipe.

Kyle Fisher a pour sa part démontré de belles choses en défense centrale en ayant beaucoup d’aplomb pour un joueur de seconde année. On l’a moins vu en seconde moitié de saison, mais voilà un beau talent à développer.

Finalement, terminons avec Samuel Piette qui s’est rapidement adapté à son nouvel environnement tout en démontrant de belles aptitudes en possession et en distribution de balle. C’est le genre de joueur autour de qui on peut bâtir, considérant son jeune âge.

LE BULLETIN DES JOUEURS POUR LA SAISON 2017

Gardiens

Evan Bush 6.5

Contrairement au reste de l’équipe, il a connu une bonne fin de saison et a donné des chances aux siens de se sortir la tête de l’eau. Autrement, il a été assez inégal cette saison. On pourrait entrevoir une transition vers Crépeau l’an prochain.

Maxime Crépeau 6

Il a joué trois matchs et les a tous perdus, accordant huit buts en 270 minutes. Ce que les chiffres ne disent pas, c’est qu’il a été généralement solide et qu’il possède un potentiel à développer.

Eric Kronberg : N’a pas joué

Défenseurs

Ambroise Oyongo 7.5

Aurait certainement été le meilleur défenseur de l’équipe cette saison si une blessure n’y avait pas mis un terme prématurément. Le seul défenseur qui pouvait constamment apporter une contribution à l’attaque.

Laurent Ciman 7

A souffert d’un certain manque de constance par moment, mais il est capable de faire la différence quand il est dans une bonne journée. N’a pas été servi par la rotation de joueurs à ses côtés, ce qui a entraîné des ajustements constants.

Daniel Lovitz 6.5

Une partie de sa note s’explique par le fait qu’on ne s’attendait à rien de lui et qu’il a fini par être nommé joueur défensif de l’année chez l’Impact. Sans rien lui enlever, ça témoigne surtout de l’état de la brigade défensive.

Cela dit, il a de bonnes aptitudes physiques et sait surtout jouer à l’intérieur de ses limites.

Victor Cabrera 6

Il manque encore de constance, mais ses automatismes avec Laurent Ciman sont indéniables. Quand il est dans un bon match, il est difficile à battre, mais quand c’est plus difficile, les erreurs se multiplient. Il doit trouver l’équilibre.

Hassoun Camara 6

Il a un peu ralenti et a été miné par les blessures et surtout les commotions cérébrales cette année. Il est tout de même capable de jouer des matchs inspirés en plus d’assumer plus de leadership qu’auparavant. Un bon vétéran qui a son utilité, mais peut-être plus comme partant incontesté.

Kyle Fisher 6

Il a su saisir la chance qui s’est offerte à lui et a démontré qu’il pouvait généralement avoir l’aplomb d’un vétéran en jouant avec confiance, surtout sur les ballons aériens. Une blessure lui a toutefois fait perdre ses acquis.

Chris Duvall 5.5

Le début de saison a été intéressant, voire prometteur. Il est athlétique, mais il manque souvent de carburant en fin de rencontre. À partir de la mi-saison, son étoile a lentement pâli. Il est jeune, c’est un atout à considérer.

Shaun Francis 5.5

On l’a peu vu, il joue de façon simple et a de bons réflexes de vétéran, mais il n’a pas ce qu’il faut pour réellement faire la différence. D’abord un joueur d’utilité.

Deian Boldor 4.5

On l’a très peu vu, mais assez pour constater qu’il n’avait pas la vitesse pour soutenir le rythme rapide imposé dans la MLS. De plus, il a commis un but contre son camp et a reçu un carton rouge lors de ses deux premiers matchs, ce qui n’est pas une très bonne entrée en matière.

Wandrille Lefèvre : N’a pas assez joué

Milieux

Ignacio Piatti 8.5

Nacho, c’est Nacho. Oui il garde parfois trop le ballon, mais c’est un des joueurs les plus électrisants de la MLS parce qu’il parvient à faire de la magie tant en possession que lorsque vient le temps de tirer d’un angle impossible. On prend tout le bon et on oublie tout le reste.

Samuel Piette 7.5

Voilà l’acquisition la plus rafraîchissante de la saison. Il est d’ici, il voulait jouer ici et il a rapidement compris son rôle sur et en dehors du terrain. Mais parlons de la pelouse, il est hargneux, est solide en récupération et affiche un pourcentage de passes complétées très élevé.

Blerim Dzemaili 7.5

Il a obtenu 7 buts et 10 passes en 22 rencontres, son apport est indéniable. Il a du flair pour la passe au bon endroit et au bon moment en plus d’être dangereux à quelques mètres de la surface adverse. Va devoir s’ajuster à l’arbitrage de la MLS et contrôler la frustration causée par celui-ci.

Patrice Bernier 7

Le capitaine avait peut-être un peu moins de mordant, mais il s’est retiré en jouant encore à un niveau élevé. Solide balle au pied et habile dans la distribution, Bernier a démontré qu’il était un bon passeur et a été un bourreau de travail jusqu’à la fin.

Marco Donadel 6

Ça va moins vite qu’avant, mais il n’a pas toujours été placé en situation facile. Il est efficace quand il doit faire le ménage en haut de surface, mais n’a pas toujours son mordant habituel, ça peut varier d’une rencontre à l’autre.

David Choinière 6

Il est jeune, il a une tonne de talent et il doit apprendre à avoir encore plus de conviction même s’il ne paraît nullement intimidé face aux hommes de la MLS. En souhaitant qu’il se tienne loin des blessures en 2018.

Louis Béland-Goyette 6

Peu utilisé, il a connu une saison en dents de scie en jouant de meilleurs matchs que d’autres.

Il a semblé à l’aise dans un rôle un peu plus près de l’attaque. Il est en plein apprentissage, mais il est mûr dans la tête.

Ballou Tabla 5.5

Il a connu un début de saison prometteur puis a lentement piqué du nez jusqu’à la controverse du mois d’août. Puis les blessures lui ont fait perdre beaucoup de minutes. Son talent est indéniable, mais il va devoir apprendre à lâcher le ballon plutôt que de tenter de dribler la moitié de l’équipe adverse pour se rendre au but.

Andrés Romero 5

Il a mis près de deux ans à revenir au jeu et a semblé hésitant au début. Puis il a commencé à se replacer, mais la vitesse n’est pas la même qu’auparavant et la possession est hasardeuse. Il travaille fort, mais l’objectif n’est pas toujours évident.

Hernan Bernardello 4.5

Il a tellement ralenti qu’on a fini par oublier qu’il était là vers la fin de la saison. Ça explique pourquoi il ne sera pas de retour l’an prochain. Il a une trop grande propension à courir un peu comme une poule pas de tête sans réellement contribuer au jeu.

Attaquants

Anthony Jackson-Hamel 7.5

Il ne fait plus de doute que le grand gaillard de Québec peut marquer des buts en quantité, il doit maintenant être encore plus opportuniste parce qu’il aurait pu en ajouter plusieurs autres. Il est convaincant comme substitut et peut faire le travail comme partant même si sa constance demeure à être prouvée.

Michael Salazar 6

Ce n’est pas le genre de joueur à gagner un match à lui seul, mais c’est un genre de couteau suisse qui peut dépanner autant à l’aile qu’en attaque et qui travaille sans relâche, ce qui lui permet parfois de créer des occasions en ne partant de rien.

Dominic Oduro 5

Il n’a jamais su retrouver son mordant de la fin de saison 2016, la chimie avec Matteo Mancosu ayant disparu. Son incapacité à atteindre le cadre sur nombre d’occasions a joué contre lui. Il est peut-être temps de passer à autre chose.

Matteo Mancosu 4.5

Une saison à oublier pour l’Italien, qui avait pourtant si bien fait en fin d’année 2016. En déficit de confiance, il a raté trop de buts pour les compter en plus d’être ralenti par deux blessures. Doit s’impliquer encore plus dans le jeu et surtout démonter que ce n’était qu’une erreur de parcours.

Nick DePuy : N’a pas assez joué