Projet de villégiature Domaine Sherwood: une poursuite de 12 M$ contre l’administration municipale

Des promoteurs ont déposé lundi une poursuite de 12 millions de dollars contre la Municipalité de Shannon pour des dommages reliés au projet de villégiature Domaine Sherwood.

La première étape de ce développement remonte aussi loin qu’en 2002 lors de l’achat des terres par le promoteur. Selon la poursuite, différents désaccords sont survenus au fil des années suivantes avec l’administration municipale, notamment au sujet de l’octroi des permis et la réalisation du réseau d’aqueduc. Les hommes d’affaires Sylvain Boisvert et Robin Harvey figurent parmi les promoteurs.

En l’espèce, les demandeurs affirment que la Ville était de mauvaise foi et qu’elle aurait bafoué « les droits de propriété, en induisant en erreur et en laissant croire que le projet du Domaine Sherwood pouvait se réaliser, ce qui n’est plus le cas », peut-on lire.

« Expropriation déguisée »

La poursuite dénonce également une résolution du 15 mai 2017 « qui témoigne d’un abus de droit manifeste » à l’encontre du projet. Selon les promoteurs, il s’agit d’une forme « d’expropriation déguisée ».

La Municipalité de Shannon aurait eu un comportement fautif, en plus de leurrer les promoteurs à plusieurs reprises sur la faisabilité de leur projet, mentionne la requête.

« Cette attitude mène à la conclusion qu’elle a agi de mauvaise foi pour nuire au projet. » En fin de compte, les demandeurs affirment qu’ils n’ont pu vendre leur projet à leur guise.

Les promoteurs réclament donc 12 M$, soit la valeur nette du projet si ce dernier avait été réalisé comme il devait l’être. Ils exigent également une indemnité pour tous les honoraires d’avocats de la présente procédure. Le budget annuel de la Ville de Shannon est d’environ la moitié de cette réclamation.

En outre, l’une des entreprises a aussi déposé une demande d’injonction permanente pour faire respecter une entente signée en 2014 afin de fournir en eau potable le futur camping à être construit.