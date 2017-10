Républicains, entrez dans le rang !

WASHINGTON | C’est assez clair, Donald Trump ne fait pas l’unanimité. En fait, c’est faux : à l’extérieur de son parti, ils sont unanimes à juger qu’il est un bouffon indigne d’assumer la présidence des États-Unis. Même au sein du parti républicain, son parti d’adoption pour accéder à la Maison-Blanche, des voix se sont élevées pour le corriger, le critiquer, le dénoncer. Ça va changer : Trump et ses alliés sont en train de passer la gratte.

Les partis politiques de nos démocraties — sauf en Israël ou aux Pays-Bas, par exemple, où la représentation proportionnelle est quasiment parfaite — représentent un ralliement de forces différentes, parfois contradictoires, mais convergeant vers un objectif commun.

C’est encore plus le cas aux États-Unis, où deux grands partis seulement se partagent une multiplicité d’opinions. Ainsi, les démocrates regroupent des tendances allant des communistes les plus impénitents aux centristes clintoniens, pendant que, sous la bannière républicaine, s’abritent des racistes irrécupérables et des gens d’affaires toujours prêts à ouvrir plus grandes les portes du pays aux travailleurs et consommateurs étrangers.

FINIE, LA COMPLICITÉ !

Des anti-Trump chez les démocrates, pas étonnant ! Chez les élus républicains toutefois, les détracteurs du président se sont faits pas mal moins bavards. Les quelques exceptions se comptent sur les doigts d’une seule main : Flake, Corker, McCain et un ou deux autres.

Ils tombent toutefois les uns après les autres, ces critiques du Donald. Jeff Flake, par exemple, sénateur républicain de l’Arizona, vient d’annoncer qu’il ne se représentera pas à l’automne 2018. Flake avait publié à l’été un livre dévastateur contre Trump, Conscience of a Conservative, dans lequel il regrettait que le mouvement conservateur se soit dilué dans une bouillie de célébrité et d’autoritarisme.

En après-midi hier, dans un discours émotif au Congrès, le sénateur de 54 ans a reproché au président de se montrer « imprudent, scandaleux et ignoble » et à son parti, d’être « complice de cette situation alarmante et dangereuse ». Sa complicité à lui, qu’on ne compte plus dessus !

« UN TI-PIT, POIDS-PLUME, INCOMPÉTENT »

Bob Corker est un autre de ces rares républicains à varloper ce président issu de son parti. Sénateur du Tennessee, lui et Trump se sont récemment échangés des insultes, mais hier, Corker en a remis : un homme « qui accumule les non-vérités »... « qui avilit le pays »... « qui est tout sauf un modèle pour la jeunesse ».

Corker ne cherchera pas, lui non plus, à se faire réélire en 2018. Et Trump n’a pas manqué de s’en moquer, prétendant — faussement, selon le Tennesséen — qu’il a supplié, en vain, le président de l’appuyer. Sur Twitter, Donald Trump l’a qualifié d’incompétent à la tête de la commission sénatoriale des relations étrangères, de sénateur « poids léger » ajoutant aux injures, l’insulte de se moquer de ses 5 pieds 7 pouces en le surnommant « Liddle’ Bob »... Ti-Bob.

MARCHER AU PAS

Flake ne revient pas, Corker non plus. John McCain, l’autre sénateur de l’Arizona, lui aussi dégoûté par ce commandant-en-chef, est affaibli par sa tumeur cancéreuse au cerveau qui lui laisserait peu de temps à vivre.

Steve Bannon, ancien conseiller stratégique du président, de retour à la tête du site web d’extrême droite Breitbart News, a promis de faire battre tout républicain qui ne se rangerait pas derrière Trump.

On le voit maintenant, ceux qui résistent sont sur leur départ ; les autres se la ferment. Trump et sa bande, à coups de menaces et d’injures, sont en train de mettre le parti républicain à leur main. Méchante discipline !