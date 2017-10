Des citoyens veulent rénover le marché du Vieux-Port

Le Comité des citoyens du Vieux-Québec (CCVQ) lance un cri du cœur pour sauver le marché du Vieux-Port et réclame la somme de 2,5 millions $ pour rénover l’endroit et ajouter une fruiterie, une boucherie et une boulangerie.



Cette proposition survient à la suite d’une consultation qui a été faite par le CCVQ auprès des marchands. Selon les analyses réalisées après cette consultation, le marché serait rentable et viable. L’organisme soutient que «l’achalandage est d’environ 1,2 million de visiteurs par année et le revenu brut était de 1 386 000 $ en 2016».

Ainsi, le CCVQ propose à la Ville de Québec de récupérer la somme prévue de 2,5 millions $ pour les 15 étals saisonniers qui doivent voir le jour à Place de Paris après l’ouverture du Grand marché de Limoilou.

Les plans et devis pour les rénovations ont déjà été réalisés.

En plus de rénovations et de l’ajout d’une fruiterie, d’une boucherie et d’une boulangerie artisanale, le CCVQ demande que la terrasse soit mieux aménagée et que la gestion du restaurant soit confiée à des professionnels de la restauration.

«La grande conclusion de cette consultation est que les marchands veulent rester au MVP», a affirmé Hélène Long, la présidente du Comité des citoyens du Vieux-Québec, qui en a profité pour critiquer le mode de gestion de la Coopérative des horticulteurs de Québec.

Elle soutient que le gestionnaire du marché du Vieux-Port et du futur Grand marché de Limoilou fait du «favoritisme pour ses membres» et use d’un «caractère arbitraire des relocalisations des marchands».

«Les marchands veulent des espaces mieux aménagés et plus de flexibilité quant aux horaires préétablis», a pesté Mme Long dans un communiqué.