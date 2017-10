Soupçonnée de vols dans des restos, elle aurait usé d’autres stratagèmes

Des plaignants de la région de Montréal affirment avoir été victimes des agissements de la dame, soupçonnée d’avoir commis au moins une centaine de vols dans plusieurs restaurants de Québec.

Selon de nouveaux témoignages recueillis par Le Journal, au moins deux personnes affirment avoir été arnaquées par cette femme par le biais du site de petites annonces Kijiji, en plus d’une autre dans un salon de coiffure. Tous affirment l’avoir reconnue sur les photos publiées sur les réseaux sociaux.

« Des discussions interminables »

Dans les deux cas sur Kijiji, Sophie Parent et Arthur, qui préfère garder son anonymat, affirment avoir contacté la dame, après avoir vu son annonce d’une voiture de marque Jetta. À la demande de la dame, les présumées victimes ont versé un dépôt, croyant que la vente aurait lieu dans les prochaines heures, ce qui ne serait jamais arrivé.

Mme Parent affirme lui avoir remis 1500 $. « C’était toujours des discussions interminables, elle devait se rendre à Québec d’urgence pour son père en arrêt cardiaque, sa sœur qui revenait d’Europe, elle avait toujours une raison pour repousser la vente et me demandait plus d’argent », explique celle qui affirme avoir porté plainte au Service de police de la Ville de Montréal. Une information qui n’a toutefois pu être confirmée par le SPVM.

L’histoire est semblable pour Arthur de Boucherville, qui n’a jamais revu la couleur de ses 300 $. « Au début, c’était plutôt cordial, elle me disait qu’elle avait un tas de soucis avec son père, j’ai été de bonne foi », raconte Arthur, qui compte aussi porter plainte à la police.

Chez la coiffeuse

Cette même femme aurait aussi sévi dans un salon de coiffure de Chambly en septembre, où elle aurait payé 125 $ avec un chèque lié à un compte inexistant. « J’ai tenté de la joindre à plusieurs reprises pour qu’elle me rembourse, mais dès que je me nommais, elle disait que ça grichait, mais elle frottait son téléphone sur son linge ! » lance Sandrine Chapdelaine, qui ira elle aussi à la police.

Selon nos informations, la femme a une longue feuille de route en matière d’antécédents judiciaires pour des dizaines d’accusations de vol, fraude et bris de conditions notamment à Sherbrooke, Gatineau et Saint-Jean-sur-Richelieu, où elle doit d’ailleurs revenir en cour le 9 novembre prochain pour faire face à des accusations de vol et de fraude.

À Québec, le SPVQ confirme qu’elle est « bien connue » de ses services, alors qu’elle a fait face à la justice à plusieurs reprises entre 1996 et 2005. Jusqu’à maintenant, le SPVQ confirme avoir deux plaintes concernant les agissements de cette femme dans des restaurants.