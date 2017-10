Un contrat télé de 150 millions $ pour les Kardashian

Les Kardashian sont plus riches de 150 millions $. La chaîne américaine E! leur a consenti une lucrative prolongation de contrat pour garder la populaire téléréalité Keeping Up with the Kardashians en ondes jusqu’en 2019, rapporte Blast.com.

Cette nouvelle entente de cinq saisons est la plus lucrative de l’histoire de la téléréalité américaine, selon le site web. Elle représente une hausse de 50 % par rapport au contrat précédent négocié par le clan mené par Kris Jenner qui aura droit à un chèque de 15 millions $ pour ses efforts, apprend-on de TMZ.

En 2015, la matriarche et sa progéniture avaient accepté 100 millions $ pour poursuivre l’aventure.

Kim Kardashian, ses sœurs et compagnie apparaîtront également dans des émissions spéciales et des promotions liées à leur empire.

Le tournage de la 15e saison de Keeping Up with the Kardashians s’est amorcé mardi. Il y a fort à parier que les prochains membres de la célèbre famille – dont le garçon que Khloé Kardashian et Tristan Thompson attendent au début de 2018 – auront aussi leur moment de gloire au petit écran.