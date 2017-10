Un gynécologue ignorait la douleur de ses patientes

Un gynécologue montréalais de 79 ans, qui a ignoré les douleurs de patientes et qui exécutait des interventions à mains nues, a assuré qu’il ne pratiquera plus la médecine pour une deuxième fois.

Le Dr Pierre G. Jeanbart a plaidé coupable aux six chefs d’infractions déposés contre lui par le Conseil de discipline du Collège des médecins du Québec (CMQ), lundi.

À noter que le gynécologue, qui comptait 44 ans de pratique, est radié de façon provisoire, pour protéger le public, depuis mai 2016.

Les faits reprochés se sont déroulés de 2011 à 2016, à l’hôpital Jean-Talon et dans deux cliniques médicales. Au total, cinq patientes, dont les identités sont protégées, ont porté plainte au CMQ.

En 2014, une femme qui avait fait une fausse couche l’a consulté à l’hôpital Jean-Talon. Durant le curetage, le médecin a ignoré « les douleurs rapportées par sa patiente tout au long de la procédure », indique la plainte.

Malgré la suggestion de l’infirmière, le médecin a aussi refusé de lui donner une sédation ou une analgésie et est parti précipitamment après l’intervention.

Lundi, la famille de la patiente s’est dite soulagée que le médecin cesse de pratiquer.

« C’était le but, a confié la mère. Et d’autres personnes se sont manifestées. Ça a confirmé le fait qu’elle n’a pas été toute seule à vivre une situation pénible ».

Chute de pression

Par ailleurs, le Dr Jeanbart a reconnu avoir fait preuve de « rudesse » à l’égard d’une patiente lors de la pose d’un stérilet, « en étant insensible aux douleurs qu’elle rapportait », selon la plainte.

Après la procédure, le médecin a quitté rapidement la femme qui faisait une chute de pression, et l’a laissée avec l’infirmière.

Par ailleurs, trois chefs reprochent au Dr Jeanbart d’avoir exécuté des procédures à mains nues (examen et pose de stérilet), et de ne pas avoir proposé de jaquette à une patiente pour un examen.

Lors d’une chirurgie pour un kyste, le Dr Jeanbart a aussi procédé à l’ablation de l’utérus d’une patiente sans son consentement préalable.

« Le choc a été grand », a dit Me Jean Lanctôt, du syndic.

Problème d’attitude

Devant les nombreuses plaintes, le Dr Jeanbart s’était engagé auprès du syndic à ne plus pratiquer, en juillet 2015.

Or, il s’était réinscrit au printemps 2016. Pour protéger le public, le Collège l’a radié provisoirement.

Lundi, le gynécologue a refusé de témoigner.

« Pendant 44 ans de pratique, la santé des femmes a été au cœur de ses préoccupations », a souligné son avocate Me Ayse Dalli.

Celle-ci a ajouté que les « problèmes de comportements » et d’attitude du médecin sont concentrés à la fin de sa carrière.

Les deux parties ont recommandé une radiation de 18 mois, en soustrayant les 17 déjà purgés. Fait rare, le Conseil a jugé la sanction commune trop clémente.

« Le premier engagement [de ne plus travailler], n’a pas été respecté, a dit la présidente Me Chantal Perreault. On n’est pas du tout assurés qu’il va respecter le deuxième. »

Les parties reviendront devant le Conseil en 2018 pour justifier leur recommandation. D’ici là, le Dr Jeanbart­­­ demeure radié.