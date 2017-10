Un homme accusé d'action indécente auprès de mineures à Thetford Mines

Un homme de 25 ans de Thetford Mines a été accusé d’action indécente et de harcèlement criminel à l’endroit de quatre adolescentes, le 20 octobre dernier.

Samuel Fréchette, 25 ans, a comparu au palais de justice de Thetford Mines. Il fait face à quatre chefs d’accusation en matière d’action indécente et quatre chefs d’accusation en matière de harcèlement criminel.



Ces accusations font suite aux dénonciations de quatre adolescentes, âgées de 11 à 14 ans. Elles relatent avoir été victimes de gestes à caractère sexuel de la part de Fréchette.



Le modus operandi de l’accusé était sensiblement le même pour chacune des présumées victimes.



Fréchette approchait les jeunes filles qui déambulaient sur le trottoir, alors qu’il se trouvait au volant de sa voiture. Au moment où il se trouvait très près d’elles, il simulait des gestes à caractère sexuel, selon la Sûreté municipale de Thetford Mines.

Ces gestes qui, selon Sûreté, pouvaient générer la crainte et la peur chez les jeunes filles, se sont répétés plusieurs fois dans la même journée et, dans un cas, pendant plus d’une semaine.



Fréchette a été libéré sous engagement assorti de plusieurs conditions, telles que ne pas entrer en contact avec ses victimes, ne pas se trouver dans un parc ou une zone publique s’il y a des personnes de moins de 16 ans.



Fréchette doit revenir en cour le 27 novembre prochain pour la suite des procédures.



La Sûreté municipale de Thetford Mines n’a voulu émettre aucun commentaire supplémentaire, étant donné l’ordonnance de non-publication émise par la cour.