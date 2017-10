Dans le cadre de son centenaire, la Ligue nationale de hockey a présenté les 100 meilleurs joueurs de son histoire, une belle initiative qui nous a permis de voir des légendes comme Bobby Orr, Wayne Gretzky, Guy Lafleur et Mario Lemieux réunies pour une grande fête du hockey à Los Angeles.

Au Journal, on a opté pour la voie plus difficile. Dans le livre Les 100 meilleurs joueurs du Canadien que nous avons lancé mercredi soir pour marquer le centenaire à notre façon, Marc de Foy, Pierre Durocher, Yvon Pedneault, Réjean Tremblay, André Cyr et moi avons établi un classement.

« Maurice Richard, on devait l’inventer avec notre imagination, dit-il. Il patinait à la vitesse du vent, il avait des yeux méchants quand il se fâchait, et son lancer du revers était le plus meurtrier au monde. »

« On ne stoolait pas, à l’époque, relate-t-il. On n’avait pas besoin des surveillants pour régler nos conflits et on n’allait pas leur pleurnicher dans les oreilles quand on mangeait une volée. On ravalait notre orgueil et on essayait de se reprendre le lendemain. »