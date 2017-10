Un vrai débat

Après une performance plutôt médiocre lors du premier débat de la campagne, il y a une semaine, les candidats à la mairie de Québec ont enfin pris part à des échanges constructifs sur des idées et des visions.

La chef de Démocratie Québec, Anne Guérette, s’est particulièrement illustrée, s’exprimant sur un ton juste et convaincu. Elle a distribué les phrases clés qui ont porté ses messages avec efficacité.

Visiblement très bien préparée, Mme Guérette a su remettre avec aplomb sur le nez du maire sortant le fait qu’il n’avait toujours pas, après 10 ans, de projet de transport collectif à proposer. Qu’il n’avait pas su non plus régler le problème criant du manque de main-d’œuvre.

Elle a parlé brillamment de l’avenir de la ville. Ses idées axées sur le citoyen et la démocratie offrent un contrepoids réfléchi au style de gestion de M. Labeaume.

Une meilleure performance

Jean-François Gosselin a lui aussi offert une meilleure performance, s’abstenant de ramener le troisième lien à toutes les sauces.

Il a aussi évité les interventions trop agressives qui, lors du premier débat, ont davantage fait jaser que son programme. Il a bien joué lorsqu’il a reproché au maire sortant sa campagne terne, et lorsqu’il l’a questionné sur son désir d’être à nouveau maire de Québec.

Le chef de Québec 21 devrait en revanche éviter de s’aventurer sur des terrains puérils, comme l’anecdote usée concernant sa rencontre avec M. Labeaume au Normandin.

Son commentaire selon lequel il voulait s’assurer que « sa minute ne commence pas avant que les applaudissements finissent » n’était pas à propos.

Juste milieu

Le maire sortant paraissait cette fois moins endormi, et a été plus efficace dans ses réparties. La stratégie — car c’en est assurément une — de paraître zen et de miser sur la continuité pouvait être payante, mais s’étiole au fur et à mesure qu’avance la campagne.

Il lui faudrait trouver un juste milieu entre le moine bouddhiste et le chat de ruelle.

Après tout, le chef d’Équipe Labeaume s’est fait un nom pour avoir dynamisé la ville avec de grands événements — son principal engagement en 2007 — et est apprécié par ses supporteurs parce qu’il n’a pas la langue de bois. Il paraît l’avoir oublié.