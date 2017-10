Une Québécoise dans le luxe à Paris

Une mystérieuse Longueuilloise d’origine qui dit avoir changé d’identité pour renaître fait aujourd’hui fortune dans les bijoux haut de gamme à Paris et vend des pièces jusqu’à 3 millions $ l’unité.

Dans une voûte sombre de l’ancien siège social de la Banque de Montréal, rue Saint-Jacques dans le Vieux-Montréal, elle nous a présenté hier sa collection de bijoux qui se détaillent entre 3000 $ et 3 millions $.

Histoire de l’art et divorce

L’histoire d’Édéenne n’est pas banale. Ancienne étudiante à l’UQAM et diplômée d’histoire de l’art, elle a travaillé pendant plusieurs années dans le domaine du cinéma et dans le commerce électronique. Ce n’est qu’à 45 ans, après avoir divorcé et s’être retrouvée ruinée, qu’elle a dit avoir découvert sa véritable vocation.