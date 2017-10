Vallée portera plainte à la suite des propos «révoltants» du juge Braun

Stéphanie Vallée déposera une plainte au conseil de la magistrature à la suite des propos «révoltants» d’un juge sur le physique d’une victime lors d’un procès criminel pour agression sexuelle.

«On peut le dire qu’elle a un peu de surpoids, mais elle a un joli visage hein ?», a lancé le juge Jean-Paul Braun, lors du procès d’un chauffeur de taxi accusé d’avoir agressé sexuellement une ado de 17 ans dans son véhicule, a révélé le Journal.



Pour le juge, la jeune femme était même «un peu flattée», car «c’est peut-être la première fois qu’il s’intéresse à elle». «Ce n’est pas le même consentement pour embrasser quelqu’un et le consentement pour lui mettre, comme on dit, la main au panier», a ajouté M. Braun.



La ministre de la Justice Stéphanie Vallée, qui ne s’est pas arrêtée pour parler aux médias a tout de même laissé tomber que ces propos étaient «inacceptables» et qu’elle déposerait une plainte au conseil de la magistrature. Le bâtonnier du barreau du Québec Paul-Matthieu Grondin a lui aussi condamné les déclarations du juge. «Ces propos sont tous simplement déplorables. Ils n’ont pas leur place, surtout dans le système de justice», a-t-il dénoncé.



Au matin, le Parti québécois avait dénoncé le juge Braun et avait demandé à Mme Vallée d'agir. «C'est très grave. On se tourne vers nos juges pour avoir de la sagesse et la loi, et là on n’a eu ni l'un ni l'autre», a déploré le chef Jean-François Lisée. Il croit que M. Braun devrait se récuser de tous nouveaux procès.



En pleines vagues de dénonciations d’agressions sexuelles, la critique en justice Véronique Hivon craint les effets des propos du juge sur la crédibilité du système judiciaire. «Comment convaincre les victimes d'avoir confiance quand un juge tient des propos aussi révoltants?», a-t-elle écrit sur les médias sociaux.



Même son de cloche pour le député de Québec solidaire Amir Khadir : «Je trouve ça déplorable qu’en octobre 2017, après tant de remous social, qu’un juge se permette de dire des insanités pareilles».



Culture du viol



Le député de Québec solidaire Amir Khadir estime que le juge Braun participe ainsi à la culture du viol. «Le juge n’a pas besoin d’agresser sexuellement personne pour partager dans sa tête la culture du viol», a-t-il dénoncé. «Peut-être que ce juge a besoin d’une rencontre avec Manon Massé pour que Manon et lui puissent partager un peu de connaissances sur la culture du viol», a ajouté M. Khadir.



Le député de la CAQ Simon Jolin-Barrette a quant à lui demandé au conseil de la magistrature de «prendre toutes les mesures nécessaires pour que ça ne se reproduise jamais et spécialement pour ce juge-là». «C’est complètement inacceptable le genre de commentaires émis par un juge de la Cour du Québec dans le cadre d’un procès de nature criminelle.