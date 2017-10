Aecon acheté par des Chinois

Le géant canadien de l’infrastructure Aecon passe à la Chine. Pour la somme de 1,51 milliard, le CCC International Holding Limited (CCCI) fait l’acquisition de l’entreprise ontarienne très présente au Québec.

CCCI va mettre la main sur la totalité des actions ordinaires émises et en circulation d’Aecon, au prix de 20,37 $ par action, ce qui représente une prime de 42 % par rapport à sa valeur au 24 août, c’est-à-dire un jour avant qu’Aecon annonce l’embauche de deux analystes pour étudier la vente potentielle.

L’action valait 16,52 $ à la fermeture des marchés mercredi.

« Nous voyons une excellente complémentarité entre nos deux sociétés, » a affirmé M. Lu Jianzhong, président de CCCI. « Aecon possède une solide équipe de gestion et une impressionnante feuille de route qui l’ont propulsée parmi les grandes sociétés de construction au Canada et en ont fait une pionnière des partenariats public-privé et des ouvrages en concession. Elle aura maintenant accès à d’importants capitaux, à une expertise en infrastructure complémentaire et à un réseau international capable d’appuyer ses ambitions de croissance. »

La marque d’Aecon au Canada ne disparaîtra pas et l’entreprise y conservera son siège social, son équipe de gestion, précisent les deux sociétés dans un communiqué où ils vantent les avantages de cette transaction pour le Canada. Aucune mise à pied n’est prévue.

« La taille et la solidité financière de CCCI renforceront l’accès d’Aecon aux capitaux, et accroîtront sa capacité de soumissionner des projets plus complexes et de plus grande ampleur au Canada, ce qui favorisera la concurrence nationale en matière de services de construction, et lui permettront de livrer concurrence dans le cadre de projets d’envergure internationale », précise le communiqué.

Les actionnaires ont jusqu’au 21 décembre pour se prononcer.