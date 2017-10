Agression sexuelle: il a «traîné» sa victime jusqu'à sa voiture

Mad-Giovanni Turpin, un homme sans statut légal au Canada qui a agressé sexuellement une jeune femme complètement saoule qui venait d’être mise à la porte du Dagobert par un temps glacial, a été trouvé coupable, jeudi, et incarcéré sur-le-champ.

Le 5 février 2012, Karine (prénom fictif) se réveille nue dans un appartement qu’elle ne connaît pas et dans le lit d’un inconnu.

Sans comprendre ce qui s’est passé, la jeune femme tente de reconstituer ses souvenirs qu’elle ne parvient pas à retrouver.

La veille, avec des amis, elle a quitté Belœil en Party Bus pour aller faire la fête au Dagobert. Dans l’autobus, l’alcool coule à flots tant et si bien que Karine ne se souvient même pas d’être arrivée à Québec.

En entrant dans l’établissement de la Grande Allée, elle « ne va pas bien et se plaint de maux de cœur. Elle a de la difficulté à marcher », est-il écrit dans la décision rendue par la juge Christine Gosselin.

La jeune femme est à ce pont intoxiquée, selon des témoins, qu’elle « peine à se tenir debout ».

« Manu militari et sans aucun égard pour la sécurité de la plaignante », cette dernière est expulsée par le portier du Dagobert et elle se retrouve dans la rue sans manteau, en petite jupe et camisole.

C’est à ce moment que Turpin est entré en jeu. Au procès, il a dit que la jeune femme était « un peu pompette », qu’elle « tremblait de froid » et que c’est pour cette raison qu’il l’a amenée chez lui en voiture.

Toutefois, un homme, témoin de la scène, a raconté avoir vu la jeune femme être littéralement « traînée » jusqu’à la voiture où, l’espace d’une quinzaine de minutes, elle a vomi à deux reprises.

« L’accusé a profité de la vulnérabilité de la jeune femme pour la conduire chez lui », a noté la présidente du tribunal.

Au surplus, il a fait preuve d’aveuglement volontaire « devant l’incapacité manifeste de la plaignante à consentir à toute activité sexuelle » et qu’en aucun cas, il n’a pris « les mesures raisonnables, dans les circonstances, pour s’assurer de la validité de son consentement ».

« Qui plus est, le lendemain, l’accusé s’est inquiété des problèmes qu’il pourrait avoir avec les parents » de la jeune femme qu’il n’a pourtant « jamais rencontrés ».

Comme Turpin n’a pas de statut légal au Canada et que le procureur, Me Michel Bérubé, craignait de voir l’accusé fuir le pays, la juge a ordonné sa détention immédiate.