Blackburn et Néron s’engagent pour le patrimoine

Josée Néron et Jean-Pierre Blackburn, les deux meneurs dans la course à la mairie de Saguenay, y sont allés de leurs promesses jeudi pour mettre en valeur le patrimoine de la ville.

« C’est un enjeu majeur pour Arvida, mais aussi pour toute la ville de Saguenay. On sait que si Arvida franchit d’autres étapes dans le processus [de reconnaissance mondiale], il faudra songer à l’implantation d’un musée. Je suis très sensible à la démarche auprès de l’UNESCO et je travaillerai avec les responsables du dossier », a indiqué M. Blackburn par voie de communiqué.