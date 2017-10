Chaîne Souris Mini: acheter en clignant des yeux

La chaîne Souris Mini ne croit plus au commerce de détail tel qu’il est défini. Puisque l’innovation reste le nerf de la guerre, l’entreprise s’apprête à doter chacune de ses boutiques de casques virtuels qui serviront à acheter par simple clignement des yeux.

« On croit tellement à internet », affirme Annie Bellavance, copropriétaire et cofondatrice de la chaîne québécoise Souris Mini.

La nouvelle application Expérience 360 projette les clients dans une autre dimension en leur permettant de découvrir la nouvelle collection maison à travers le va-et-vient d’une famille virtuelle.

« Dans le fond, on fait de la téléréalité ! C’est quelque chose de gros qui va grandir encore puisque c’est la première phase », décrit-elle.

Fonds FTQ

Soutenue par le Fonds de solidarité FTQ, qui a investi 6 M$ en 2015 pour lui permettre de prendre le virage technologique, Souris Mini est assise au volant d’une Formule 1.

Pour l’instant, 14 casques virtuels sont sur le point d’être livrés aux boutiques qui ne peuvent pas présenter la collection complète. En plus des vêtements pour enfants de 0 à 12 ans, l’entreprise vend maintenant des meubles, de la literie et des accessoires de décoration.

« On ne se cachera pas que le retail, aujourd’hui, c’est très difficile. On a de la concurrence pas juste au Québec. Notre plus gros concurrent, c’est le web. »

« La vérité, cela ne peut plus rester pareil. On réalise 25 % de notre chiffre d’affaires sur le web. Cela veut dire une baisse de trafic énorme dans nos centres commerciaux. Le web, c’est l’avenir. Je crois beaucoup au mix des deux », a-t-elle affirmé.

Boutiques éphémères

Parallèlement, l’entreprise fait sien le concept des boutiques éphémères dans trois villes au Québec, soit Saguenay, Rosemère et Québec. « Notre but, au printemps, c’est d’aller à l’extérieur, à travers le Canada », a indiqué Mme Bellavance.

En plus de tester de nouveaux marchés sans représenter un trop grand risque financier, les pop-ups contribuent à générer de l’achalandage sur le site internet, ajoute-t-elle.

« Si je suis capable de faire cinq boutiques éphémères l’an prochain, j’en ferai cinq. C’est sûr que cela mobilise des équipes, mais je crois en cela. »

L’entreprise, dont le siège social est à Québec, compte 350 employés.

PME Inc. en bref

Technologies - Nouveaux marchés pour Optel

Le Groupe Optel entend profiter du resserrement des règles européennes sur la traçabilité des médicaments dans les pharmacies d’hôpitaux et de détail pour commercialiser de nouvelles solutions adaptées à ces marchés. L’entreprise de Québec est en pourparlers avec cinq pays membres de l’Union européenne pour déployer ses solutions destinées à l’industrie des soins de santé. On sait que les pharmacies d’hôpitaux et de détail ont jusqu’en 2019 pour se conformer aux exigences de la Directive sur les médicaments falsifiés de l’Union européenne. La contrefaçon de médicaments est un véritable fléau. En 2015, une opération d’Interpol a permis la saisie d’un nombre record de 20,7 millions de médicaments contrefaits et illégaux à l’échelle internationale, soit plus du double qu’en 2013.

Projet domiciliaire - Élargissement de la rue de la Faune

Le nouveau projet domiciliaire Boisé Falardeau nécessitera l’élargissement de la rue de la Faune, sur une distance d’environ 300 mètres, ce qui permettra d’éviter les bouchons de circulation. Ce nouveau projet, mené par Terrain Dev, prévoit la construction de 280 unités (jumelés, maisons unifamiliales et triplex). La valeur du projet s’élève à plus de 50 M$. Il impliquera l’aménagement de 2,1 kilomètres de rues, dont l’une qui rejoindra éventuellement la rue George-Muir. La construction des rues, qui est à la charge du promoteur, a débuté il y a quelques jours. Dans le secteur du Boisé Falardeau, la rue de la Faune comptera quatre voies de large. Des feux de circulation seront également ajoutés à cette hauteur. Une quarantaine d’unités ont été approuvées par le programme Accès Famille de la Ville de Québec.

Soins esthétiques - Spa Infinima investit 250 000 $

Le Spa Infinima, du 2972, chemin Sainte-Foy, à Québec, vient d’investir 250 000 $ dans l’agrandissement et la modernisation des espaces de soins. Le président de l’entreprise, Jean-François Pouliot, explique que ces récents travaux ont permis d’accroître de manière significative l’offre de soins esthétiques. Longtemps reconnu pour ses bains nordiques, le Spa Infinima mise depuis quelques années sur le développement de son volet esthétique, qui connaît une forte croissance. L’entreprise compte maintenant 14 salles de soins.