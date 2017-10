Coderre le lièvre et Plante la tortue

C’est l’histoire d’un maire célèbre qui participe à une course contre une quasi-inconnue.

« Bof, je vais gagner les doigt dans le nez, se dit-il. Même pas besoin de me forcer ! »

Alors le maire prend ça relax... Il se laisse flotter, en disant que le courant et le vent vont le mener tranquillement au fil d’arrivée...

Il prend sa victoire pour acquise. Il est sûr de lui, à la limite de l’arrogance.

Et puis, que se passe-t-il ? Il voit l’inconnue dans son rétroviseur ! Qui se rapproche ! À la vitesse grand V ! Courant de toutes ses forces !

Considérée comme la candidate-du-Plateau, cette inconnue a réussi en très peu de temps à élargir sa base et à briser son image de militante gogauche amie des cyclistes et ennemie des commerçants et de la croissance économique.

Il ne reste que quelques kilomètres à parcourir. Le fil d’arrivée se profile à l’horizon !

Le maire lièvre réussira-t-il à battre la tortue inconnue ?

Rien ne sert de courir, monsieur Coderre. Il faut partir à point...