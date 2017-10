Contrats publics: Pomerleau exige plus de contenu québécois

Le PDG de Pomerleau s’est montré ouvert à la création d’une agence spécialisée dont la mission serait de gérer les projets d’infrastructures de 100 millions $ et plus, comme Monique Leroux l’a conseillé dans un rapport du Conseil consultatif sur l’économie et l’innovation.

Pierre Pomerleau est par ailleurs convaincu que son industrie est plus forte que jamais depuis les travaux de la Commission Charbonneau sur l’octroi et la gestion des contrats publics dans l’industrie de la construction.

« On a une industrie qui est en bonne santé, éthique et honnête, probablement plus que n’importe où dans le monde. Je pense que ça a été bénéfique et positif. Les résultats sont bons », conclut celui qui a une douzaine de bureaux au Canada, d’un océan à l’autre.