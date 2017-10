Débat radiophonique: Gosselin subit les foudres de ses adversaires

Lors du dernier débat entre les trois candidats à la mairie, Jean-François Gosselin a été particulièrement attaqué par ses deux adversaires sur divers enjeux. Le chef de Québec 21 y a vu le signe qu’un «vent de changement» souffle sur la Ville de Québec.

Au cours de la joute diffusée jeudi midi sur les ondes de plusieurs radios, Régis Labeaume et Anne Guérette ont tour à tour attaqué M. Gosselin. «Est-ce que vous niez qu’il va y avoir plus de trafic à l’est avec un tunnel ou un pont?», lui a demandé M. Labeaume en évoquant le projet de troisième lien. Anne Guérette a enchainé en affirmant «qu’il n’y a absolument rien dans votre programme au niveau économique à part le troisième lien».

M. Gosselin s’est vivement défendu en assurant qu’un troisième lien à l’est n’amènerait pas davantage de trafic routier à Charlesbourg et à Beauport. Il a répété que son plan est de soutenir le Réseau de transport de la Capitale (RTC), car «il est plus facile d’ajouter ou de modifier des trajets» plutôt qu’un système de transport lourd comme le Service rapide par bus (SRB) ou le tramway. «Les jeunes, la première chose qu’ils veulent, c’est de s’acheter une voiture», a assuré Jean-François Gosselin.

Leadership régional

Prenant l’exemple de la dernière chicane avec le maire de Lévis au sujet du SRB, M. Gosselin et Mme Guérette ont questionné le leadership régional du maire sortant. «Les gens sont tannés des chicanes et des guerres d’égo», a ainsi déploré M. Gosselin. Anne Guérette a ajouté que Régis Labeaume «est en cour avec Stoneham et l’Ancienne-Lorette et en chicane avec le maire de Lévis».

M. Labeaume a alors contre-attaqué en rappelant à Mme Guérette que les conseillers municipaux Paul Shoiry et Yvon Bussières ont quitté le navire de Démocratie Québec (DQ) en cours de mandat. Il s’est également défendu en disant qu’il se devait d’abord de protéger les intérêts des citoyens de Québec qu’il s’agisse de l’enjeu du trafic routier ou encore de celui de la qualité de l’eau potable.

Autres enjeux

Discutant du thème du gel ou de la diminution des taxes résidentielles et commerciales, chacun des candidats a accusé les deux autres d’avoir changé d’avis au fil du temps ou de ne pas avoir respecté ses promesses.

Le projet du Phare, sur le boulevard Laurier, a également suscité des discussions animées. Anne Guérette a réitéré que ce projet ne respectait pas les règles actuelles de zonage en matière de hauteur des bâtiments. «C’est 600 millions$ d’investissements privés. C’est audacieux et respectable de faire ça. On a un plan pour tout le boulevard. Pas juste le Phare», a alors répliqué M. Labeaume.

M Gosselin et Mme Guérette se sont par ailleurs mis d’accord sur le fait que le maire Labeaume a joué au «pompier pyromane» dans le dossier de la piste cyclable sur Dalhousie.

Interrogé par ses deux adversaires sur son réel désir de demeurer à la tête de la Ville, le maire sortant a insisté sur le fait qu’il a «toujours le feu sacré et (qu’il) adore (sa) ville. Ça fait dix ans que je la gère et pour moi, c’est la ville la plus dynamique au pays.»