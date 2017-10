Des juges sans jugement

Je suis peut-être vieux jeu, je suis peut-être dépassé et trop à cheval sur les principes, mais il me semble que, pour être juge, tu dois avoir du jugement.

Me semble que c’est la base.

Un cuisinier doit savoir cuisiner, un enseignant doit savoir enseigner et un juge doit faire preuve de jugement.

Voulez-vous bien me dire ce que fait le juge Jean-Claude Braun en Cour, alors ?

LA LOTERIE DES JUGES

Dire d’une présumée victime de 17 ans qu’elle est grosse, qu’elle a probablement été flattée de recevoir autant d’attention et qu’un homme n’a pas besoin du consentement d’une femme pour l’embrasser... !

Allo ?

Après, on se demande pourquoi tant de femmes ne veulent pas porter plainte contre leur agresseur...

Eh bien, c’est EXACTEMENT pour ça.

Parce qu’elles ont peur qu’à la loterie des juges, elles poignent le gros tata.

Un gros mononcle comme le juge Denys Dionne, qui a déclaré en 1989 que « les règles sont comme les femmes, elles sont faites pour être violées... »

Ou un vieux macho comme le juge Jean-Guy Boilard, qui prenait plaisir à appeler l’avocate Élise Pinsonneault « madame » (au lieu de « maître ») et qui l’a même traitée d’hystérique en pleine cour...

Déjà que ce n’est pas facile de confronter son agresseur.

Si, en plus, la victime doit faire ça devant un juge qui a été nommé à l’âge de bronze et qui est totalement dénué de jugement, on peut comprendre pourquoi autant de femmes agressées préfèrent rester chez elles et s’en remettre aux médias sociaux pour obtenir justice...

Message aux vieux schnocks : nous sommes en 2017. Mettez vos montres à l’heure ou quittez votre poste.

À CHEVAL SUR DEUX ÉPOQUES

Nous vivons actuellement une drôle d’époque, où le passé n’est pas assez vieux pour être complètement passé et où l’avenir est trop jeune pour avoir remplacé le présent.

Vous comprenez ce que je veux dire ? On est à cheval entre deux siècles, deux âges.

C’est comme à l’automne ou au printemps : vous vous promenez dans la rue, et vous voyez des gens en gougounes et en shorts et d’autres avec des manteaux et des tuques.

C’est pas l’hiver, c’est pas l’été. C’est entre les deux.

Eh bien, moralement, c’est ce que nous vivons.

Il y a encore des vieux mononcles avec des brandy noses qui vivent comme dans les années 60 (on les a vus à la Commission Charbonneau), et des jeunes qui ont les deux pieds dans le XXIe siècle.

Et ces deux générations se côtoient dans le monde du travail. Les vieux ne sont pas encore partis, les jeunes viennent d’arriver.

Clash en perspective !

Quoique... Comme l’affaire Salvail et l’affaire Brûlé l’ont démontré, on peut être (relativement) jeune et penser comme un vieux mononcle.

Comme Georges Brassens le chantait : « Le temps ne fait rien à l’affaire, quand on est con, on est con... »

LE PARC JURASSIQUE

Certains rêvent du jour où on pourra ressusciter les dinosaures comme dans Le Parc Jurassique...

Pas besoin de les ressusciter, ils sont là, parmi nous, avec leur grosse queue, leurs petites mains baladeuses et leur minuscule cerveau.

Faudrait les attraper et les mettre dans un musée...