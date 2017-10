Disney Channel va diffuser sa première intrigue homosexuelle

La très familiale chaîne de télévision Disney Channel va diffuser pour la première fois un épisode avec une intrigue homosexuelle dans sa série «Andi Mack,» a-t-elle indiqué jeudi.

L’épisode d’une heure doit être diffusé vendredi aux Etats-Unis et met en scène les meilleurs amis Andi (Peyton Elizabeth Lee) et Cyrus (Joshua Rush) qui admettent être attirés par le même garçon.

Cette série pour adolescents créée par la scénariste de «Sex and the City» Terri Minsky est centrée autour du personnage d’Andi, 13 ans, qui tente de déterminer qui elle est et comment vivre sa vie.

«Terri Minsky, les acteurs et l’équipe de tournage ont eu à coeur que (l’épisode) soit approprié pour tous les âges et envoie un message puissant d’intégration et de respect», a commenté une porte-parole de Disney dans un communiqué.

Dans le premier épisode de la saison 2, Andi espère que ses parents vont se marier et essaie de savoir ce qu’elle ressent pour son camarade de classe Jonah.

Son ami Cyrus, 13 ans également, commence à réaliser que lui aussi éprouve des sentiments pour Jonah et amorce un processus de découverte et d’acceptation de lui-même en tant qu’adolescent homosexuel.

Ce n’est pas le premier personnage de la communauté LGBTQ à apparaître dans un programme de Disney Channel: un épisode de la série «Bonne chance Charlie» mettait en scène un couple lesbien en 2014 mais c’est la première fois que la chaîne centre une intrigue autour d’un personnage qui réalise et déclare son homosexualité.

Disney, sur sa chaîne de dessins animés XD, avait par ailleurs été salué pour avoir diffusé un premier baiser entre personnages de même sexe dans un épisode de «Star Butterfly».

Le premier personnage «gay» du studio est apparu dans la version filmée du conte «La Belle et la Bête» (2017), le fantasque et dévoué LeFou, joué par Josh Gad.

«De plus en plus de jeunes gens se déclarent ouvertement LGBTQ et +Andi Mack+ reflète (leurs) vies et expériences», a commenté Sarah Kate Ellis, présidente du groupe de pression gay GLAAD.