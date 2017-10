Dossier médical: une veuve obtient gain de cause contre le CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean

SAGUENAY – Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay–Lac-Saint-Jean est forcé de remettre le dossier médical d'un patient à sa veuve.

La citoyenne, dont l'identité est protégée, a dû s'adresser à la Commission d'accès à l'information (CAI) pour connaître la façon dont son conjoint a été traité à l'Hôpital de Chicoutimi, à Saguenay.

Le 15 juillet 2015, son mari s'est présenté à l'urgence. Il a reçu son congé le lendemain, mais en soirée, son état s'est dégradé et il est retourné à l'urgence. Il est décédé sept jours plus tard, le 23 juillet 2015, à l'âge de 42 ans.

La femme est convaincue qu'au départ sa situation a été mal évaluée et qu'on a continué d'errer à partir du 16 juillet 2015.

Elle souhaitait donc obtenir tous les documents, notes, rapports et examens au dossier de son mari lors de son passage à l'Hôpital de Chicoutimi en février 2015 et entre les 15 et 23 juillet 2015, la semaine de son décès.

En réclamant ces documents, la citoyenne veut étudier une possibilité de recours à l'endroit du CIUSSS. Pour elle, il y a eu une mauvaise prise en charge qui a été fatidique pour son mari.

Le CIUSSS a refusé de lui fournir le dossier médical. Selon l'établissement, les raisons étaient insuffisantes, dont celle de prétendre à une mauvaise prise en charge de son mari. Le CIUSSS estimait que l'accès au dossier d'un patient décédé n'est autorisé que dans des circonstances limitées.

Devant la Commission d'accès à l'information, la femme a fait la preuve que c'est en temps qu'héritière qu'elle souhaitait obtenir les documents. Et elle a eu raison.

Le juge administratif Philippe Berthelet a ordonné au CIUSSS Saguenay–Lac-Saint-Jean de transmettre tous les documents à la plaignante, lui accordant 30 jours pour ce faire.

Dans sa décision, le juge a écrit: «[...] cette preuve documentaire est nécessaire pour intenter un recours civil. Comment peut-elle établir les causes de l'état de dégradation de santé de son conjoint à l'aide d'une expertise, sans ces documents? Cela est pratiquement impossible».

L'avocat de la femme, Marc Boulanger, dit que le CIUSSS régional interprète la Loi sur les services de santé et des services sociaux avec une rigidité qu'on ne voit pas ailleurs au Québec.

«Dans un recours civil, c'est la partie qui réclame qui doit alléguer les faits. Or, les faits sont en possession de l'autre partie qui t'empêche d'avoir les faits. C'est le chat qui court après sa queue, si vous voulez. On considère peut-être, à l'hôpital, que l'information appartient à l'hôpital. Il y a quelque chose de travers ici alors que ça n'appartient pas du tout à l'hôpital. Alors, on est gardien de son propre secret à l'hôpital. Non», a dit Me Boulanger.

Le CIUSSS a jusqu'au début novembre pour interjeter appel et a préféré ne pas commenter.